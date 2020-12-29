Топливо на заправках недоливают. Но не так катастрофично, как об этом принято судить. Примечательно, что и стоимость топлива в этом году повысилась, по крайней мере в Москве, незначительно. Такой вывод можно сделать из мониторинга АЗС, проведенного рабочей группой "Защита прав автомобилистов" Общероссийского народного фронта.

Из 655 АЗС в восьми регионах, проверенных во втором полугодии этого года, недолив более одного процента зафиксирован на 157 заправках. Это каждая четвертая. Более трех процентов топлива недоливают на 85 станциях. Это уже каждая восьмая. Системный недолив на 3,5 процента зафиксирован на одной из крупных сетей АЗС. Похоже, это политика компании.

Впрочем, попадаются заправки, на которых топливо даже переливают до полутора процентов объема. Таких станций насчитали около 40. А на одной перелив составил более 4,5 процента.

В большинстве своем АЗС торгуют качественным бензином. 77 процентов станций продают АИ 92 - именно он закупался для проверки, соответствующий требованиям госстандарта. Действительно некачественный бодяжный бензин был обнаружен лишь на 10 АЗС.

На 118 заправках октановое число топлива оказалось ниже. В большинстве случаев - незначительно.

А на 33 станциях под видом АИ 92 заливали 95-й и выше. Это, конечно, не криминал. Машина после заправки таким топливом не встанет на прикол. Для двигателей, как правило, указывается октановое число, ниже которого заправлять нельзя. Выше - можно. Однако, строго говоря, товар должен соответствовать тому, что пробито в чеке.

На 118 АЗС октановое число купленного бензина оказалось ниже. А на 33 заправках под видом АИ 92 заливали 95-й и выше

Кстати, о чеке. Рабочая группа провела мониторинг реальных розничных цен на топливо в столице. Всего было обработано 1858 наборов данных по ценам АИ 92, АИ 95 и дизельного топлива.

Цена литра АИ 92 с начала года увеличилась на 72 копейки с 42,69 рубля за литр до 43,41 рубля. Прирост составил 1,69 процента. АИ 95 вырос в цене на 1 рубль 2 копейки с 46,87 рубля за литр до 47,89 рубля. Прирост составил 2,17 процента. Дизельное топливо подорожало всего на 26 копеек. Прибавка составила полпроцента.

Как сообщил председатель рабочей группы Петр Шкуматов, данные с указанием конкретных АЗС будут направлены в Роспотребнадзор.

Москва

Цены на бензин и дизтопливо в столице, остававшиеся довольно стабильными на протяжении года, в последнюю полную неделю декабря вдруг пошли в рост, пусть и небольшой. Как следует из аналитики Московской топливной ассоциации, топливо подорожало на 5 из 10 сетей автозаправочных станций. К примеру, на заправках сетей "РН-Москва" ("Роснефть") и "ТНК-Столица" подорожало дизельное топливо и бензин Аи-92, однако топливо с более высоким октановым числом стоит, как прежде, или даже меньше. А на АЗС "Глобал"(бренд "ЕКА"), "НефтьМагистраль" и некоторых других цены с 21 по 28 декабря не изменились или снизились на все виды топлива.

Но из-за роста на отдельных сетях выросли средневзвешенные цены. Так, литр дизтоплива стал дороже на 9 копеек, Аи-92 на 12, Аи-95 на 3 и Аи-98 на 13 копеек. В среднем теперь литр Аи-92 в Москве стоит 43,67 рубля, а дизтопливо - 48,19, считают в ассоциации. Впрочем, в каждой сети ценники отличаются, кроме того, существуют и несетевые заправки.

При этом в целом с начала 2020 года среднемесячная цена на бензин в Москве выросла незначительно - в среднем на 2% в зависимости от марки. Об этом "РГ" рассказала эксперт Аналитического центра при департаменте экономической политики и развития столицы Яна Полякова. "Мы видим, что в течение недели 14-20 декабря цены на автомобильный бензин в столице оставались стабильными, - отметила она. - По состоянию на 21 декабря средняя потребительская цена составила 47,71 рубля, или на 1,86 рубля больше, чем в среднем по России. А вот на дизель в Москве цены ниже, чем по стране, - 47,94 против 48,68 соответственно".

Эксперты ничего критичного в росте цен за последнюю неделю не видят. По словам завлабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерия Семикашева, это обычные рыночные колебания, связанные с факторами спроса и предложения. "Дело, может быть, в изменениях загрузки нефтеперерабатывающих заводов или нефтебаз, а может быть, связано с политикой конкретных сетей АЗС. Делать далеко идущих выводов из таких ценовых изменений я бы не стал", - объяснил он "РГ".

Подготовил Александр Мелешенко