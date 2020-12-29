Лавров: У РФ и Турции нет разногласий по вопросу о наемниках в Карабахе

Глава российского внешнеполитического ведомства особо отметил, что у Москвы и Анкары в этом вопросе нет разногласий. "Наше общее мнение заключается также в том, что не должна ситуация в Нагорном Карабахе использоваться для попыток проникновения иностранных наемников в этот регион. Здесь у нас с турецкими коллегами абсолютно единые позиции", - цитирует Сергея Лаврова ТАСС.

Мевлютом Чавушоглу со своей стороны констатировал, что в Нагорном Карабахе удалось установить режим прекращения огня. "Мы (Турция - прим. "РГ") надеемся, что в самом скором времени будет создан совместный Центр по мониторингу контроля за соблюдением режима прекращения огня", - подчеркнул турецкий министр.

Сергей Лавров также отметил, что Россия и Турция, проводя независимую внешнюю политику, координируют продвижение своих интересов и "соблюдают баланс". "Тем самым вызывают недовольство тех на Западе, кто хочет применять методы недобросовестной, нечестной конкуренции во всех областях, будь то экономика, энергетика, военно-техническое сотрудничество или другая сфера", - заявил глава МИД РФ.

Российский министр отдельно подчеркнул, что санкционное давление стран Запада не влияет на российско-турецкие отношения. "Отношения между РФ и Турцией самоценны и самодостаточны. Они не зависят от чьих-то агрессивных, недружественных действий, не зависят от чьих бы то ни было прихотей. Наши отношения обрели стратегическое значение задолго до того, как Запад стал грозить и вводить свои нелегитимные односторонние санкции", - заключил Сергей Лавров.