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29.12.2020 15:16
Рубрика: Власть

Лавров: У РФ и Турции нет разногласий по вопросу о наемниках в Карабахе

Текст: Алексей Чуриков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха не должна использоваться для проникновения иностранных наемников регион. Об этом он заявил по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Глава российского внешнеполитического ведомства особо отметил, что у Москвы и Анкары в этом вопросе нет разногласий. "Наше общее мнение заключается также в том, что не должна ситуация в Нагорном Карабахе использоваться для попыток проникновения иностранных наемников в этот регион. Здесь у нас с турецкими коллегами абсолютно единые позиции", - цитирует Сергея Лаврова ТАСС.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Мевлютом Чавушоглу со своей стороны констатировал, что в Нагорном Карабахе удалось установить режим прекращения огня. "Мы (Турция - прим. "РГ") надеемся, что в самом скором времени будет создан совместный Центр по мониторингу контроля за соблюдением режима прекращения огня", - подчеркнул турецкий министр.

Сергей Лавров также отметил, что Россия и Турция, проводя независимую внешнюю политику, координируют продвижение своих интересов и "соблюдают баланс". "Тем самым вызывают недовольство тех на Западе, кто хочет применять методы недобросовестной, нечестной конкуренции во всех областях, будь то экономика, энергетика, военно-техническое сотрудничество или другая сфера", - заявил глава МИД РФ.

Российский министр отдельно подчеркнул, что санкционное давление стран Запада не влияет на российско-турецкие отношения. "Отношения между РФ и Турцией самоценны и самодостаточны. Они не зависят от чьих-то агрессивных, недружественных действий, не зависят от чьих бы то ни было прихотей. Наши отношения обрели стратегическое значение задолго до того, как Запад стал грозить и вводить свои нелегитимные односторонние санкции", - заключил Сергей Лавров.

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