Метеорологи предупредили о сильных снегопадах в Японии на Новый год

Японские метеорологи выступили с экстренным предупреждением о небывало сильных холодах и снегопадах в стране на Новый год. Непогоду прогнозируют с 30 декабря по 1 января.

Специалисты предупреждают о возможных блокировках дорог, гражданам рекомендуют без необходимости не покидать дома, пишет РИА Новости. В северных районах и на побережье Японского моря уже завтра выпадет до 90 сантиметров снега, а в новогоднюю ночь - еще 80-120.

Добавим, что в середине декабря эти районы пострадали от сильнейших снегопадов. Более двух тысяч автомобилей в течение 52 часов не могли выбраться из снежного плена на скоростной автомагистрали Канъэцу в префектуре Ниигата.