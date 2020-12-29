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29.12.2020 05:45
Рубрика: В мире

Метеорологи предупредили о сильных снегопадах в Японии на Новый год

Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Японские метеорологи выступили с экстренным предупреждением о небывало сильных холодах и снегопадах в стране на Новый год. Непогоду прогнозируют с 30 декабря по 1 января.

Фото: iStock
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Специалисты предупреждают о возможных блокировках дорог, гражданам рекомендуют без необходимости не покидать дома, пишет РИА Новости. В северных районах и на побережье Японского моря уже завтра выпадет до 90 сантиметров снега, а в новогоднюю ночь - еще 80-120.

Добавим, что в середине декабря эти районы пострадали от сильнейших снегопадов. Более двух тысяч автомобилей в течение 52 часов не могли выбраться из снежного плена на скоростной автомагистрали Канъэцу в префектуре Ниигата.

В мире Восточная Азия Япония

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