Палата представителей США утвердила увеличение выплат по COVID-19

Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу действующего президента Дональда Трампа об увеличении прямых выплат гражданам страны в связи с COVID-19 с 600 до двух тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют результаты состоявшегося в понедельник голосования. В поддержку данного решения высказались 275 законодателей, 134 выступили против, пишет ТАСС.

Выплаты в размере 600 долларов были предусмотрены подписанным в воскресенье Трампом проектом бюджета на 2021 финансовый год общим объемом до 2,3 триллиона долларов. Документ включает пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией на сумму около 900 миллиардов долларов. Однако президент настаивал на том, чтобы Конгресс уже после подписания им документа отдельно рассмотрел вопрос об увеличении выплат американцам.