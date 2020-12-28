Трамп подписал бюджет на 2021 год и одобрил помощь экономике США

Президент США Дональд Трамп все-таки подписал бюджет на 2021 финансовый год, несмотря на недовольство, высказанное ранее.

Напомним, американского лидера не устроили цифры в документе. В частности, пакет мер по стимулированию экономики США в связи с пандемией предусматривает финансовую помощь в размере 600 долларов на человека. Трамп назвал эту сумму маленькой, требуя увеличить выплату до двух тысяч долларов.

В видеообращении глава Белого дома назвал "позором" принятый обеими палатами конгресса бюджет. Но прошло шесть дней, никаких изменений в документ внесено не было. И Трамп подписал первоначальный вариант. Действия политика позволили избежать так называемого "шатдауна".