Трамп не подписал закон об экономической помощи во время пандемии

Президент США Дональд Трамп отказался подписать одобренный всеми палатами американского конгресса законопроект, в рамках которого обычным гражданам и бизнесу будет оказана экономическая помощь в связи с кризисом, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2.

В частности, законом предусмотрены прямые выплаты физическим лицам в размере 600 долларов на человека. Хозяина Белого дома данная цифра не устроила. "Я требую повысить смехотворно низкую сумму в 600 долларов до 2 тысяч долларов. Я также прошу конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе и направить мне подходящий законопроект", - пояснил свою позицию Трамп. Он не стеснялся в выражениях и назвал новый закон - "позором", который "из-за длины и сложности многие в конгрессе не прочли". Президент США считает, что не стоит помогать другим странам. Также следует сократить расходы на театры, музеи и экологические программы.

Напомним, ранее конгрессмены одобрили очередной транш экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов. При этом лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что экономика страны "находится в глубокой, глубокой яме", и размер помощи надо увеличить.