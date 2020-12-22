Палата представителей США одобрила экономическую помощь американцам

Палата представителей американского конгресса приняла проект бюджета на следующий финансовый год, а также одобрила меры по стимулированию экономики страны в период пандемии. На поддержку обычных граждан и бизнеса будет выделено почти 900 миллиардов долларов. В частности, деньги направят на пособия по безработице, прямые выплаты ряду категорий граждан.

Демократы и республиканцы несколько месяцев спорили и только сейчас смогли договориться. Представитель Белого дома Бен Уильямсон заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект и обязательно подпишет его.

Правда, к американскому лидеру документ попадет только после сената, который контролируется республиканцами. Но ни у кого нет сомнений, что верхняя палата конгресса одобрит важную инициативу.

Тем временем многие конгрессмены признали, что законопроекта недостаточно, чтобы помочь всем американцам, пострадавшим в этом году от пандемии. "Наша экономика находится в глубокой, глубокой яме", - заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер. Он добавил, что конгресс будет настаивать на увеличении помощи со стороны Белого дома.