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29.12.2020 18:36
Рубрика: Власть

В Кремле считают востребованным формат прямой линии с участием президента

Текст: Кира Латухина

Прямая линия нужна и президенту, и гражданам: Владимир Путин получает информацию напрямую от людей, а они пишут ему обо всем. О значении такого формата рассказал в эфире RTVI в программе "Итоги года с Сергеем Шнуровым" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Песков: Путин лично изучил основную часть вопросов граждан к пресс-конференции

"Формат этот очень востребованный​​​. Он, во-первых, нужен для самого президента, он получает огромный срез, материал с информацией непосредственно от граждан", - сказал Песков. - Не в меньшей степени этот формат востребован людьми. Они пишут президенту обо всем".

"Они, к сожалению, пишут президенту очень часто даже о том, что не должно касаться президента, что должно касаться управы района, но тем не менее у нас так устроено", - заметил представитель Кремля.

В этом году ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла с элементами прямой линии. Отдельного такого формата в 2020 году не было.

Власть Работа власти Президент Администрация Президента Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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