В Кремле считают востребованным формат прямой линии с участием президента

Прямая линия нужна и президенту, и гражданам: Владимир Путин получает информацию напрямую от людей, а они пишут ему обо всем. О значении такого формата рассказал в эфире RTVI в программе "Итоги года с Сергеем Шнуровым" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Формат этот очень востребованный​​​. Он, во-первых, нужен для самого президента, он получает огромный срез, материал с информацией непосредственно от граждан", - сказал Песков. - Не в меньшей степени этот формат востребован людьми. Они пишут президенту обо всем".

"Они, к сожалению, пишут президенту очень часто даже о том, что не должно касаться президента, что должно касаться управы района, но тем не менее у нас так устроено", - заметил представитель Кремля.

В этом году ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла с элементами прямой линии. Отдельного такого формата в 2020 году не было.