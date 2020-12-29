Путин утвердил обжалование штрафов с дорожных камер онлайн

Теперь штрафы за нарушение правил дорожного движения можно будет обжаловать в электронном виде. Такой закон подписал президент.

Упрощенный порядок сэкономит время и деньги автовладельцев. До сих пор жалобу приходится подавать лично или по почте.

Авторы законопроекта - группа депутатов-единороссов​​​. Согласно новому закону, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении при его фиксации фото- или видео-камерами может быть также подана в форме электронного документа, подписанного электронной подписью через портал госуслуг, или путем заполнения формы на сайте суда - если у суда есть технические возможности принять жалобу онлайн.

Мера вступает в силу с сентября 2021 года.

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