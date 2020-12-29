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29.12.2020 20:31
Рубрика: Экономика

Кушать подано

Что столичные рестораны предлагают привезти москвичам к новогоднему столу
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 297(8351)
Власти Москвы уже давно объявили, что городские рестораны в новогоднюю ночь работать не будут. "Именно поэтому никакого ажиотажа вокруг бронирования столиков, как раньше, нет, - рассказал "РГ" глава рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. - Однако сейчас вовсю работает доставка. Сейчас уже не обязательно арендовать ресторан. Снял лофт-пространство, заказал, что нужно - и тебе накроют".
Ресторанные повара и курьеры дадут женщинам возможность встретить Новый год отдохнувшими. Фото: Сергей Михеев/РГ Ресторанные повара и курьеры дадут женщинам возможность встретить Новый год отдохнувшими. Фото: Сергей Михеев/РГ
Ресторанные повара и курьеры дадут женщинам возможность встретить Новый год отдохнувшими. Фото: Сергей Михеев/РГ

Все рестораны Москвы 31 декабря должны будут закрыться ровно в 23.00. Правило останется в силе, пока в мегаполисе не будет отменен режим повышенной готовности в связи с пандемией. Это требование касается и концертных площадок. Власти Москвы будут продолжать проверки заведений, на несколько "подпольных" баров уже составлены административные протоколы, но в целом участники рынка работают в строгом соответствии с правилами. И стараются переориентировать многие процессы в соответствии с духом ковидного времени.

Фото: iStock
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Понимая это, рестораторы новогоднее меню ориентируют на быструю доставку. Если хотите воспользоваться такой услугой, говорит Игорь Бухаров, есть два варианта. Можно, например, обратиться в кейтеринговую компанию, когда тебе не только привезут еду куда угодно, но еще и обслужат по ресторанному уровню. А если бюджет не такой большой, то достаточно просто заказать доставку еды. Курьерские компании тоже готовы к спросу. Например, по информации "Яндекс.Еды", 31 декабря большинство ресторанов-партнеров будут готовить для доставки до 21.00. Однако часть заведений планирует свернуть работу кухонь в этот день к 15.00. "Ничего удивительного, - продолжает глава ФРИО Игорь Бухаров. - Сейчас у наших коллег-рестораторов достаточно узкий горизонт планирования работы. Мало ли, вдруг введут новые ограничения? Поэтому многие стараются не покупать продукты в больших объемах. Ведь если не будет спроса, наши запасы попросту испортятся".

Впрочем, уже сейчас отмечается определенная тенденция: москвичи не хотят проводить последние дни года в погоне за вкусностями в магазинах. Например, сервис "Шефмаркет" создал целую линейку самых изысканных блюд к новогоднему столу. Фишка в том, что повара уже сами составили рецепты и строго по ним рассчитали количество того или иного продукта. Заказы по предпочтениям здесь собирали до 29 декабря - иначе бы пришлось аврально трудиться. А так доставку уже собранных в коробку ингредиентов можно заказать хоть сегодня, хоть завтра в любом временном интервале. Что же предложили шефы? Конечно же, акцент на рыбу, потому что символ следующего года Бык, и как-то невежливо потчевать гостей говядиной. Среди самых топовых блюд - осетр по-царски с ароматным беби-картофелем и запеченный лосось с розовым перцем. Найдется место на столах клиентов и птице. Как всегда популярна индейка под ароматными травами с лимоном. Утку в этот год модно фаршировать яблоками и мандаринами и отправлять в духовку с помидорами черри, каперсами, оливками и картошкой. Практика показывает, что готовить самому с уже собранными и взвешенными ингредиентами довольно интересно и не так хлопотно. Например, по подсчетам "Шефмаркета", на приготовление свинины в соусе "Джек Дэниелс" с овощами уйдет от силы часа полтора. "Вы можете запекать мясо с картофелем на пергаментной бумаге - так противень останется чистым, - дает советы шеф-повар Сергей Михайлишин. - Готовность свинины определить очень легко - проколите ножом мясо в любом месте: если из места прокола выходит бесцветный сок, значит, мясо готово". Впрочем, это надо стоять, готовить, чистить… А время-то идет! Поэтому многие московские рестораны заготовили специальное меню к Новому году, которое вам доставят прямо к столу. Например, в знаменитом ресторане "Арарат" на ВДНХ очень советуют украсить ваше домашнее меню "Фестивалем шашлыка". Это "сборная" из мяса на углях: бараньей корейки, свиной шейки, люля-кебаб (телятины), куриного филе, овощного шампура, картофеля, шампиньонов и соус на выбор. Это блюдо рассчитано на четырех человек. На такую же компанию есть вариант заказать запеченную лопатку ягненка, она подается с картофелем по-деревенски. В ряде заведений на доставку готовят разные виды холодца, и обязательно с хреном, - почти незаменимое блюдо на утро-вечер 1 января.

Все рестораны закроются в 23.00. Но дома мы сами себе хозяева!

А что у нас с салатами? Уже сейчас, не дожидаясь Нового года, многие москвичи заказывают себе на обед через службы доставки знаменитую селедку под шубой. "Бывает, даже чаевые от таких клиентов падают на карточку - рублей по 100, по 200", - рассказывает курьер Дмитрий, забирая праздничный салат в "Теремке". Кстати, даже в таком привычном нам блюде есть свои тонкости. Они касаются приготовления овощей, поделился шеф-повар Сергей Синицын: "Готовность овощей проверяйте шпажкой: если шпажка легко входит - овощи готовы. Если у вас остался салат, уберите его в холодильник - на следующий день он будет еще вкуснее". Кроме селедки под шубой в том же "Шефмаркете" предлагают подать гостям оливье, причем не с колбасой, а с куриной грудкой и отварными раковыми шейками - это так называемый старорусский рецепт.

В любом случае, каждый из представленных вариантов потребует расходов. Цены на кейтеринг с баром стартуют, судя по предложениям в интернете, от 19 тыс. руб., поэтому такой вариант - только для большой компании из 10 человек и более. Изысканные блюда, приготовленные по собранным ингредиентам, обойдутся в среднем по 3-5 тыс. руб. С салатом, закусками и десертами - в районе 8 тыс. руб., но еды при таком формате кулинарной подготовки должно хватить, минимум, человек на пять. Готовое основное блюдо на 4 человек с доставкой из ресторана обойдется в 5 тыс. руб. и дороже.

Кстати

Селедка под "норковой" шубой

Традиционные праздничные салаты на Новый год серьезно подорожали. Как сообщал ТАСС со ссылкой на данные оператора фискальных данных ofd.ru, сельдь под шубой в среднем будет дороже на 8 процентов, чем в 2019-м. Минимальная цена двух килограммов салата составила 201 рубль. По данным аналитиков, 500 граммов картофеля обойдутся покупателю в 18,9 рубля, моркови - 8,5 рубля, свеклы - 8,1 рубля, четыре куриных яйца - 46,1 рубля, 100 граммов репчатого лука - 1,9 рубля, 250 граммов майонеза - 49,3 рубля, 500 граммов сельди - 68,1 рубля. Ранее стало известно, что цена салата оливье поднялась на 6,8 процента в 2020 году. Изменение цены рассчитывалось для двух килограммов салата по классическому советскому рецепту.

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