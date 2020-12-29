Малые города страны, преобразившиеся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", становятся центрами новогоднего веселья. Только за нынешний год благоустроено 78 тыс. объектов: парки, скверы, набережные. Муниципалитеты, получившие средства на проекты благоустройства общественных территорий, рапортуют: к празднику - готовы!

Жители небольшого города Данилова Ярославской области в уходящем году получили долгожданный подарок: знаковое место райцентра настолько преобразилось, что здесь теперь хочется задержаться, с удовольствием погулять, привести сюда приехавших гостей. Для последних, кстати, тут проложили даже историко-экскурсионный маршрут "Даниловский променад" - пешую экскурсию с элементами квеста жители и гости города смогут посетить в дни новогодних и рождественских праздников.

И если тротуарная плитка, стильные лавочки и фонари есть во многих населенных пунктах, которые благоустраивались на гранты конкурса, то такой шахматной доски-аллеи и фигур на ней точно нет нигде, кроме Данилова. Всего здесь установлено семь "даниловских образов" XIX века высотой 2,2 метра, придуманных и изготовленных из металла и бетона местными художниками: пожарный, городовой, ямщик, крестьянин, мещанка с бубликом, помещик и чиновник. Четыре из них сделаны белыми и три - темными. И на каждой есть подсказка, с какой шахматной фигурой создатели ее ассоциируют. К слову, городовой - это слон, помещик - король. Но эту подсказку еще надо отыскать...

А чтобы променад по шахматной аллее вызывал улыбку и приятные эмоции, все "образы" лишены излишней серьезности, а, наоборот, как здесь говорят, "имеют небольшой юморной подтекст". Например, как рассказали в городской администрации, прототипом для фигуры чиновника стал уважаемый городской голова начала XIX века, который много хорошего сделал для города. Но в итоге получился почти гоголевский персонаж, стоящий со шляпой в руках и собирающий средства "на дороги".

- Шляпа - копилка, - объясняет куратор проекта от горадминистрации Жанна Боброва. - Этот чиновник в свое время привлек очень много денег в наш город. идают в бетонную шляпу мелочь. Примерно раз в две недели копилка открывается, а собранные за это время деньги (около двух тысяч рублей) отправляются в благотворительный фонд города.

В Кузбассе в преддверии Нового года устанавливают елки и заливают катки в парках и на площадях. Одна из обновленных зон отдыха - площадь Праздничная в центре южнокузбасского города Междуреченска.

Только за нынешний год благоустроено 78 тыс. объектов: парки, скверы, набережные

Еще недавно здесь был пустырь, образовавшийся при застройке жилого квартала в 1980-х. И вот, готовясь к 65-летию города и Новому году, коммунальщики нашли удачное техническое решение: во время ремонта площади все оборудование разместили под землей, уложив сверху тротуарную плитку. Так Праздничная, размером в пять тысяч "квадратов", стала современным всесезонным общественным пространством. Летом здесь заработал "сухой" фонтан, ставший главным элементом облагороженной территории с сетью пешеходных дорожек, парковыми диванами и освещением.

Именно на Праздничной площади поставили первую в этом зимнем сезоне городскую новогоднюю ель. А всего их в Междуреченске три.