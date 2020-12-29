В ярославских отелях разрешили праздновать Новый год

В Ярославской области классифицированным гостиницам, хостелам и отелям разрешили ночь с 31 декабря на 1 января проводить новогодние мероприятия для проживающих до 02.00.

Поправки внесены в постановление правительства Ярославской области, регулирующее работу организаций и индивидуальных предпринимателей в период распространения коронавирусной инфекции.

Однако в целом на территории региона сохранен запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия с 23 часов 31 декабря до шести утра 1 января. Не смягчены условия работы и для заведений общепита: им по-прежнему нельзя оказывать услуги населению в помещениях после 23 часов. Хотя рестораторы очень надеялись на продление времени работы в новогоднюю ночь до 24 часов, полагая, что этот час эпидситуацию не осложнит.

В сообщении правительства региона уточняется, что работа ресторанов и кафе навынос разрешены. Ограничения не распространяются также на деятельность придорожных кафе, столовых и закусочных, а кинотеатры и кинозалы могут проводить сеансы после 23:00 при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.