Новости

Матвиенко: Выборы в Госдуму будут очень конкурентными 20:39
Протодиакона Андрея Кураева лишили сана 20:24
В Новосибирске суд арестовал продавшего остров чиновника 20:22
Слуцкий оценил заявление главы МИД Украины о "Спутник V" 20:13
Ирина Апексимова назначена директором театра "Содружество актеров Таганки" 20:02
Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом 19:59
В Москве от коронавируса привились уже 50 тысяч человек 19:49
Число жертв землетрясения в Хорватии выросло до шести человек 19:44
Хуснуллин займется высокими ставками по кредитам на ИЖС 19:43
В Москве расширен список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19 19:42
Банковские мошенники украли у граждан 2,5 млрд рублей в III квартале года 19:41
Землетрясение разрушило большую часть хорватского городка Петриня 19:14
Песков назвал главные вызовы 2020 года 18:56
Песков отметит Новый год с семьей 18:45
Венесуэла заключила контракт на поставку 10 миллионов доз "Спутник-V" 18:45
В Кремле считают востребованным формат прямой линии с участием президента 18:36
Эксперты оценили назначение Суханова гендиректором корпорации "Туризм.РФ" 18:36
В России выделят новые частоты для развития 5G 18:33
Минстрой предложил новые меры по сдерживанию цен на арматуру 18:32
В Ленобласти отменили "комендантский час" для детей 18:25
Южная Корея снова отложила испытания собственной ракеты-носителя "Нури" 18:22
Шувалов возглавил совет директоров фонда "Сколково" 18:17
Сделавшим прививку москвичам восстановят бесплатный проезд 18:13
Алексей Копайгородский вступил в должность главы Сочи 18:00
В Подмосковье загорелся ресторан "Дюшес" 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 20:22
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске суд арестовал продавшего остров чиновника

Текст: Наталья Граф

В Новосибирске суд отправил под домашний арест главу Искитимского района Олега Лагоду, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

В Омске руководителя следственного отдела осудили за взятку

- Данная мера пресечения избрана с учетом того, что обвиняемый может оказать давление на сотрудников администрации района, которые находятся в его подчинении, может воспользоваться служебными связями и принять меры к уничтожению доказательств, - сообщила представитель СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Олег Лагода был задержан по подозрению в незаконной продаже острова. Следователи считают, что несколько лет назад у главы Искитимского района возник преступный умысел на отчуждение земельного участка площадью 175 тысяч квадратных метров в пользу третьих лиц. Остров, расположенный на прилегающей акватории Новосибирского водохранилища, был передан по распоряжению чиновника в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества. Цена сделки составила около 10 миллионов рублей и явно была занижена. Кадастровая стоимость острова в 2014 году составляла 54,5 миллиона рублей

- При этом на момент заключения договора купли-продажи земельный участок находился в зоне рекреационного назначения, что исключало возможность предоставления его в собственность для использования, не связанного с целевым назначением, - считают следователи.

В результате новосибирцам был перекрыт доступ к пользованию общедоступным объектом - береговой полосой Новосибирского водохранилища, а Российской Федерации был причинен значительный имущественный ущерб.

Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден
Путин согласился вернуться к теме индексации пенсий работающим пенсионерам
Кабмин предложил бесплатный доступ к социально значимым сайтам
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду