В Новосибирске суд арестовал продавшего остров чиновника

В Новосибирске суд отправил под домашний арест главу Искитимского района Олега Лагоду, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

- Данная мера пресечения избрана с учетом того, что обвиняемый может оказать давление на сотрудников администрации района, которые находятся в его подчинении, может воспользоваться служебными связями и принять меры к уничтожению доказательств, - сообщила представитель СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Олег Лагода был задержан по подозрению в незаконной продаже острова. Следователи считают, что несколько лет назад у главы Искитимского района возник преступный умысел на отчуждение земельного участка площадью 175 тысяч квадратных метров в пользу третьих лиц. Остров, расположенный на прилегающей акватории Новосибирского водохранилища, был передан по распоряжению чиновника в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества. Цена сделки составила около 10 миллионов рублей и явно была занижена. Кадастровая стоимость острова в 2014 году составляла 54,5 миллиона рублей

- При этом на момент заключения договора купли-продажи земельный участок находился в зоне рекреационного назначения, что исключало возможность предоставления его в собственность для использования, не связанного с целевым назначением, - считают следователи.

В результате новосибирцам был перекрыт доступ к пользованию общедоступным объектом - береговой полосой Новосибирского водохранилища, а Российской Федерации был причинен значительный имущественный ущерб.

Расследование уголовного дела продолжается.