В Омске руководителя следственного отдела осудили за взятку

Кировский районный суд признал бывшего руководителя следственного отдела по Кировскому административному округу Омска СУ СКР по Омской области Романа Оляницкого виновным в получении крупной взятки и фальсификации доказательств.

Как было установлено в суде, Оляницкий получил от посредника-адвоката взятку в размере 250 тысяч рублей. Денежные средства были переданы руководителю отдела за совершение ряда незаконных действий по уголовному делу о мошенничестве, которое расследовала его подчиненная.

По данным прокуратуры, после фальсификации доказательств действия одной из подозреваемых планировалось переквалифицировать на менее тяжкий состав преступления. А ее подельники полностью избежали бы уголовной ответственности.

Однако благодаря совместным действиям СУ СКР и УФСБ России по Омской области преступный замысел был раскрыт, а следователи и адвокат задержаны.

Роман Оляницкий не признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, но суд счел ее доказанной. Экс-руководителя отдела приговорили к наказанию в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд также лишил его звания подполковника юстиции и обязал выплатить штраф в размере 1 миллион рублей.

- Обвиняемый в посредничестве во взяточничестве адвокат и бывший следователь признали вину в содеянном, - сообщает прокуратура Омской области.

Подчиненную Оляницкого приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с предоставлением отсрочки до достижения ее ребенком 14 лет. Адвокату назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.