В Ленобласти отменили "комендантский час" для детей

В Ленинградской области отменили ограничения для детей и подростков на вечерние прогулки в новогодние праздники. Постановление о введение в регионе "комендантского часа" для несовершеннолетних в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции было принято накануне вечером.

В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что постановление о "комендантском часе" утратило силу, поскольку в регионе и так есть специальный запрет на прогулки детей по ночам.

В частности, осенью, зимой и весной с 22.00 до 6 утра дети без сопровождения взрослых не должны находиться на улице. Соответственно, новый запрет фактически дублировал старые правила - с той лишь разницей, что "комендантский час" начинал действовать с 21.00.

Так что, несмотря на то, что в области отменили дополнительный запрет для детей, гулять без взрослых поздними вечерами им все равно нельзя. И даже на каникулах.