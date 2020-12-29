Роспотребнадзор Кубани разрешил открыть кинотеатры с 31 декабря

С 31 декабря 2020 года на Кубани могут возобновить работу кинотеатры. Об этом сообщается в постановлении регионального Роспотребнадзора (документ есть в распоряжении "РГ").

Как считают в ведомстве, кинотеатры смогут открыться при условии загрузки зала не более 15 процентов от его вместимости. Однако постановления губернатора региона Вениамина Кондратьева на этот счет пока нет.

Этот документ вносит изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю Марии Потемкиной от 25.03.2020 № 6 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах".

Напомним, в регионе из-за пандемии коронавируса кинотеатры прекратили работу с 26 марта этого года.

Как ранее сообщала "РГ", на Кубани до 31 декабря действует режим повышенной готовности.