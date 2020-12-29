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29.12.2020 17:39
Рубрика: Власть

Туристы попали в камеру

Бюджет Севастополя пополнили штрафы за нарушения ПДД в летний сезон
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 295(8349)
За курортный сезон 2020 года в бюджет Севастополя поступило более 150 миллионов рублей от уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил "РГ" директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.
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Соответственно увеличилась и плата концессионеру, который обеспечивает установку и эксплуатацию дорожных камер. Недавно из бюджета Севастополя были дополнительно выделены 42 миллиона рублей, которые оператор системы получит в качестве своей части доходов от штрафов за летний период.

- Выплаты концессионеру зависят от доходов бюджета, поступающих в результате эксплуатации объектов концессионного соглашения, - отметил Иено. - В связи с увеличением туристического потока в летний сезон выросли поступления в бюджет и плата концессионеру.

Рост турпотока в этом году ранее подтвердили в управлении туризма Севастополя. За январь-сентябрь 2020 года город-герой посетили более 535 тысяч туристов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года туристов стало больше на 27,9 процента. Стоит отметить, что подсчитывалось количество постояльцев отелей и гостиниц. Туристы, которые приезжали отдыхать к родственникам, снимали квартиры или жилье в частном секторе, не учитывались. А таких отдыхающих в Севастополе в несколько раз больше официальных туристов, попадающих в статистику.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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По словам Павла Иено, в 2018 году доходы бюджета Севастополя от штрафов за нарушения ПДД составили 313,7 миллиона рублей, в 2019-м - 359 миллионов. Четыре месяца 2020 года принесли почти половину этой суммы, 156,6 миллиона рублей.

- Чаще всего водителей штрафуют за нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения, - рассказал чиновник.

Концессионное соглашение было подписано 14 октября 2016 года, а первые камеры на дорогах Севастополя появились в июне 2017-го. С 2018 года система работает в полную силу.

По данным департамента транспорта, за три года концессионер создал в Севастополе автоматизированную систему фотовидеофиксации нарушений, которая состоит из 130 рубежей контроля. На 61 из них фиксируется скорость, на 31 - выезд на встречную полосу, на 23 - проезд на красный свет. Еще в девяти точках контролируется выезд на полосу для общественного транспорта и в шести - на железнодорожные переезды.

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Также создана система платных парковок на 1046 мест с оплатой через паркоматы, мобильное приложение и СМС. Стоимость стоянки составляет 35 рублей в час в центре Севастополя и 50 - в Балаклаве. Кроме того, концессионер отремонтировал предоставленное городом здание в Инкермане, где разместился комплекс технологического сопровождения и обработки информации, а также Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД.

Справка "РГ"

Концессионное соглашение заключено с ООО "Безопасные дороги Севастополя" на 12 лет. Частные инвестиции в проект оценивались в 900 миллионов рублей. Весь технологический комплекс создается за счет инвестора. За время действия соглашения он проведет одну полную модернизацию системы, а по истечении срока передаст весь комплекс правительству Севастополя. Каждый месяц концессионер получает из городского бюджета возмещение расходов на содержание системы. Если размер собранных штрафов превышает сумму на содержание, то город оплачивает эти затраты полностью, а если нет - концессионер оплачивает разницу из своих средств. Прибыль, собранная сверх суммы на содержание, делится между городом и концессионером в соотношении 75 и 25 процентов.

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