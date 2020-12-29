В Сочи оперативный штаб будет следить за эпидситуацией на праздниках

В Сочи заработал оперативный штаб, который до 10 января будет координировать все службы, обеспечивающие работу в городе-курорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

В новогодние праздники в Сочи ожидается примерно 350 тысяч туристов. В этом году из-за пандемии на особом контроле соблюдение требования санэпидбезопасности. Например, в гостиницах регулярно проводят дезинфекцию.

Мониторинговые группы постоянно следят за порядком, волонтеры регулируют потоки гостей. Во всех общественных местах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

На горнолыжных курортах кабинки канатных дорог каждые четыре часа обрабатывают дезинфицирующими средствами. Для избежания массового скопления людей на некоторых курортах распределили время действия ски-пассов.

Кроме того, в Сочи развернули дополнительный коронавирусный госпиталь на 200 коек, а также возобновил работу обсерватор, куда будут направлять отдыхающих с признаками коронавируса - в первую очередь с температурой.