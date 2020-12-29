В Сочи оперативный штаб будет следить за эпидситуацией на праздниках

Новости

Минздрав РБ: Первыми вакцинируются медики и педагоги 10:47
Умер солист ВИА "Лейся, песня" Владимир Ефименко 10:39
Московские городские службы перейдут на усиленный режим работы 10:34
СМИ: КНДР ограничила использование иностранной валюты 10:19
Попова: Заболеваемость гриппом находится на минимальном за 20 лет уровне 10:03
Фильм "Последний день этого лета" участвует в кинофестивале в Котбусе 09:29
Главы МИД России и Турции проведут переговоры в Сочи 09:25
Посещаемость портала добрых дел "Я дома" превысила 1,7 млн просмотров 09:23
В отношении экс-схиигумена Сергия завели дело о склонении к самоубийству 09:22
СМИ: Центробанк предложил упростить для клиентов смену банка 09:22
Мать и трое малолетних детей погибли при пожаре в Новосибирске 09:15
Сборная Швеции одержала 54-ю победу подряд на МЧМ в групповом раунде 08:57
Всероссийские контрольные не показали критических пробелов у школьников 08:53
Портал Московского инновационного кластера обновили для пользователей 08:52
Многие школьные учителя уже сделали прививку от COVID-19 08:39
Серьезных изменений в заданиях ЕГЭ 2021 года нет 08:32
Возле станции МЦД-2 "Печатники" благоустроили территорию 08:17
Российские школьники завоевали 19 золотых медалей на олимпиадах 08:15
К 2024 году в России построят 1 910 новых школ 08:10
На развитие науки в педвузах направят 500 миллионов рублей 08:09
Боксер Бетербиев заразился коронавирусом, его бой снова перенесен 08:00
Психологи развеяли популярный миф о встрече Нового года 07:01
В Нью-Йорке за махинации с вакциной будет штраф до миллиона долларов 06:47
Инфекционист рассказала, какие страны быстрее справятся с пандемией 06:19
Метеорологи предупредили о сильных снегопадах в Японии на Новый год 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 09:59
Рубрика: Общество

В Сочи оперативный штаб будет следить за эпидситуацией на праздниках

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Сочи заработал оперативный штаб, который до 10 января будет координировать все службы, обеспечивающие работу в городе-курорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Фото: iStock
Судьбу новогодних корпоративов решат оперативные штабы в регионах

В новогодние праздники в Сочи ожидается примерно 350 тысяч туристов. В этом году из-за пандемии на особом контроле соблюдение требования санэпидбезопасности. Например, в гостиницах регулярно проводят дезинфекцию.

Мониторинговые группы постоянно следят за порядком, волонтеры регулируют потоки гостей. Во всех общественных местах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

На горнолыжных курортах кабинки канатных дорог каждые четыре часа обрабатывают дезинфицирующими средствами. Для избежания массового скопления людей на некоторых курортах распределили время действия ски-пассов.

Кроме того, в Сочи развернули дополнительный коронавирусный госпиталь на 200 коек, а также возобновил работу обсерватор, куда будут направлять отдыхающих с признаками коронавируса - в первую очередь с температурой.

В регионах Общество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Главы МИД России и Турции проведут переговоры в Сочи
Голикова: Россияне вскоре смогут выбирать вакцины от COVID-19
СМИ: Центробанк предложил упростить для клиентов смену банка
Оператор "Северного потока 2" заявил об окончании работ в зоне ФРГ
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации