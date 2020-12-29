Белые медведи живут только в муниципальном зоопарке: благодаря бюджетному финансированию проблем с питанием у них нет. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Многие частные зоопарки закрылись еще год назад - когда вступил в действие ФЗ-498 "Об ответственном обращении с животными". Он регламентировал работу заведений исключительно по лицензии и фактически запретил деятельность "контактных" зверинцев. Чтобы избавить животных от стресса, владельцы должны были построить для них в клетках и вольерах надежные укрытия. Выходить и общаться с гостями питомцы теперь могут только по доброй воле. А вот зоопарки в ТЦ и жилых домах оказались вне закона без всяких условий.

В результате число частных зоопарков, например, в Екатеринбурге сократилось в два раза. Но у владельцев тех, что уцелели, настоящие испытания, как оказалось, еще впереди.

Год назад "РГ" рассказывала о частном контактном зоопарке "Гринпол" в селе Николо-Павловском под Нижним Тагилом. Тогда его владельцы ломали голову, как соблюсти новые правила - разделить диких и домашних животных. Выход нашли в получении статуса центра реабилитации диких животных, но вынужденная реорганизация не решила новых проблем.

- Мы убрали всех домашних питомцев - кур, кроликов и так далее, соответственно, требования закона мы выполняем, - говорит директор Оксана Полякова. - Ни о каком контакте с дикими зверями и речи быть не может: они живут в специальных вольерах, выходят из укрытий, только когда захотят. Все дикие животные остались: медведи, леопард, лисы, барсуки… Более того, стало много пернатых "подкидышей" - люди часто подбрасывают к нашим воротам птиц, причем нередко краснокнижных. Например, сов или самку белохвостого орлана. Последнюю мы подкормили, подлечили и выпустили совместно с сотрудниками регионального департамента Росприроднадзора. Но, поскольку у нас некоммерческая организация, мы не можем проводить экскурсионное обслуживание, выживаем только за счет пожертвований. А с этим сейчас непросто.

По словам Поляковой, люди, конечно, могут приехать посмотреть зверей в выходные, но только группой. Из-за всего в целом, и прежде всего пандемии, число визитеров резко сократилось. Центр реабилитации диких животных пытается заработать на изготовлении и продаже сувениров - различных оберегов, детских игрушек, недавно выпустили туалетное мыло в виде бычков. Но выручки от этого не хватает даже на корм животным.

- Иногда поступают денежные переводы от благотворителей, за это им большое спасибо. Но на постоянную помощь рассчитывать не приходится. Персонал давно сократили - нечем платить. За животными ухаживаем сами - я, муж и дочь. Новогодние праздники всегда были для нас большим подспорьем, но сейчас мы не можем заниматься коммерческой деятельностью. Поэтому отдали площадку в аренду развлекательному центру - под резиденцию Деда Мороза. После обязательной программы дедушка может показать гостям животных. Так поступают пожертвования на корм. Но, конечно, бизнесом это назвать нельзя, и вообще перспективы весьма туманные, - подытожила Оксана Полякова.

Жалобы на отсутствие дохода владельца помещений не особо впечатляют - спасибо, хотя бы не начисляет проценты

Совладелец тагильского зоопарка "Лесная братва" Антон Черных (он ведет бизнес вместе с женой) подсчитал: посещаемость упала в три раза. Говорит, за четыре месяца полной изоляции накопились долги по аренде, так что сейчас он ломает голову, как рассчитаться с арендодателем. Жалобы на отсутствие дохода владельца помещений не особо впечатляют - спасибо, хотя бы не начисляет проценты. На вопрос, почему посетители не идут в зоопарк, Черных называет несколько причин.

- Думаю, в основном из-за падения доходов: люди сейчас экономят на всем. К тому же многие просто боятся посещать общественные места. Недавно приходила женщина в двух масках - одна поверх другой. Буквально задыхалась, но не ушла, пока не посмотрела всех животных. Кстати, цены мы не поднимаем: как было 200-250 рублей, так и осталось. Но посетителей все равно мало, - сокрушается предприниматель.

Он признался: чтобы прокормить животных, дважды пришлось обращаться к жителям за поддержкой через Интернет. Ответная реакция земляков приятно удивила.

- Очень благодарны за помощь, мы не ожидали такой активности: тагильчане приносили морковь, яблоки и даже виноград. Так что до роспуска персонала пока не доходит, надеемся на лучшее. Боремся изо всех сил, - отметил Черных.

Но не все зоопарки согласны принимать обычную садово-огородную продукцию. Например, екатеринбургский контактный зоопарк "Простоквашино" пока не готов менять свои принципы: здешние животные получают исключительно сертифицированные корма. Поэтому руководители просили зоозащитников только о финансовой помощи. Но пока ее не получили. Между тем вопрос с кормами, как говорится, встает ребром. Сейчас в "Простоквашино" около ста животных - от экзотических пресмыкающихся, обезьян до ежей, поросят и коз. Заработать им на обед становится все труднее.

- Мы работаем уже пять лет, но в такой катастрофической ситуации впервые. Надеялись, что с сентября дела наладятся, но увы… Хотя цены на билеты не повышали - как и весной, 200 рублей, - поделилась директор Юлия Шулева.

По ее словам, посетителей сейчас стало на 80-90 процентов меньше, поэтому растут зарплатные долги, в том числе ветеринару, увеличивается долг за аренду.

- У нас два здания. Одно принадлежит частному лицу, и там идут навстречу. Второе - муниципальное, но мы на субаренде. И здесь никаких поблажек не делают, хотя мы очень рассчитывали на помощь, - констатирует Шулева.

Практически все владельцы зоопарков признаются: они живут сегодняшним днем. Надеются, что весной будет легче - пережить бы только зиму. Семейную команду центра реабилитации диких животных в Николо-Павловском греет "домашняя заготовка" - проект теплого зоопарка на новом месте. Проблему с земельным участком удалось решить, и на остаток средств Поляковы построили коробку здания - подвели его под крышу, но пока нет окон и дверей. Завершить надеются за счет средств президентского гранта - заявку уже подали.

Комментарий

Максим Марамыгин, директор института экономики и права УрГЭУ:

- Далеко не все представители малого и среднего бизнеса смогли получить отсрочку по аренде и другие обещанные льготы. Многие предприниматели жалуются: если речь идет о муниципальном или госимуществе, найти общий язык с арендодателем бывает непросто. Однако свои интересы нужно отстаивать. Если имущество муниципальное, бизнесмену нужно выходить на главу города с просьбой повлиять на арендодателя. Пока муниципалитеты неохотно идут навстречу. Дело в том, что налоги на доходы МСБ составляют значительную часть выпадающего дохода местной казны, а компенсации из регионального бюджета покрывают эту сумму далеко не полностью.

Между тем

В Дании после выявления на нескольких зверофермах коронавируса-мутанта уничтожили 2,5 миллиона норок. Как выяснилось, животные заражаются ковидом от людей, а затем сами могут стать источником мутировавшей инфекции. Правда, впоследствии датское правительство назвало тотальное уничтожение зверьков ошибкой: зачастую усыпляли совершенно здоровых животных, а зверофермам был нанесен непоправимый ущерб. В России случаи заражения пушных зверей не зарегистрированы. В Екатеринбургском зоопарке живет пара европейских норок, однако с ними все в порядке, сообщила "РГ" пресс-секретарь учреждения Екатерина Уварова.

Кстати

В случае внезапного финансового кризиса пристроить питомцев будет весьма непросто: слишком много законодательных ограничений и рисков, существующие зоопарки расширяться не планируют. Владельцы частных зверинцев еженедельно звонят в Екатеринбургский зоопарк с просьбой принять какое-то животное и получают отказ, сообщила Екатерина Уварова. Во-первых, далеко не у всех зверей есть необходимые сертификаты, во-вторых, все серьезные учреждения имеют планы формирования коллекций, так что стихийное пополнение практически исключено.