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29.12.2020 15:38
Рубрика: Спорт

Роберт Левандовский и Наоми Осака - лучшие спортсмены уходящего года

Текст: Николай Долгополов (вице-президент АИПС)
Роберт Левандовский и Наоми Осака названы лучшими спортсменами уходящего года. В лауреаты 2020-го года их избрали спортивные журналисты из 116 стран, назвавших тройку сильнейших у мужчин и женщин. Традиционный опрос проводился Международной Ассоциацией спортивной прессы (АИПС).
Роберт Левандовский. Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости Роберт Левандовский. Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости
Роберт Левандовский. Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости

У футбольного бомбардира мюнхенской "Баварии" Левандовского 620 очков. Он здорово опередил семикратного чемпиона "Формулы-1" британца Льюиса Хэмилтона - 546 очков и 20-кратного победителя теннисных турниров Большого Шлема испанца Рафаэля Надаля - 378.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Овчинников и Онопко покинули ЦСКА

У женщин с еще более явным преимуществом победила японская теннисистка Наоми Осака - 526 очков. Далеко позади мировая рекордсменка в тройном прыжке в закрытых помещениях Юлимар Рохас из Венесуэлы (331) и еще одна теннисная легенда Серена Уильямс (327). Заметим, что трое призеров из шести - теннисисты, и это неслучайно. Многие крупные теннисные турниры 2020-го перенесены, однако не все из них, в отличие от соревнований в других видах спорта, были отменены. Добавлю, что несколько голосов набрала наша фигуристка Алена Косторная, ставшая чемпионкой Европы.

Сильнейшая команда, конечно, "Бавария", за которой следует английский футбольный "Ливерпуль" и чемпионы НБА баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс".

Исполком АИПС решил не определять лучший пресс-центр года. Слишком мало турниров проводилось в не очень счастливом 2020-м году, в котором впервые в мирное время из-за пандемии была перенесена на 2021-й даже летняя Олимпиада в Токио.

Наоми Осака. Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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