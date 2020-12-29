Сергей Овчинников прокомментировал уход из ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал свой уход из клуба.

Во вторник ЦСКА объявил о расставании с двумя помощниками главного тренера команды Виктора Ганчаренко - Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым, которые работали в клубе на протяжении долгого времени.

"Благодарен руководству клуба, огромное спасибо ребятам - в ЦСКА потрясающие игроки, с которыми было приятно работать все эти годы. Они большие молодцы, верю, что у этой команды большое будущее, и буду переживать за них. Игорь - феноменальный вратарь и замечательный человек, любой тренер гордился бы работой с ним!" - написал Овчинников в Instagram.

Отдельно Овчинников поблагодарил Леонида Слуцкого, который пригласил его в клуб.

"7 лет красно-синей жизни были замечательными, пришло время двигаться дальше! Но сначала чуть отдохнуть", - написал экс-тренер армейского клуба.