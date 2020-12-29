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29.12.2020 15:21
Рубрика: Власть

Собянин открыл переход между станциями "Динамо" и "Петровский парк"

Текст: Любовь Проценко

Замоскворецкую и Большую кольцевую линию метро соединил подземный тоннель. И теперь пассажирам, чтобы перейти со станции "Динамо" зеленой ветки на "Петровский парк" большого кольца, больше не нужно, как прежде, выходить на улицу. Нужно просто пройти по комфортному пешеходному переходу до эскалатора. Открывая сегодня новый транспортно-пересадочный узел, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Я поздравляют десятки тысяч людей, которые выходят на этих станциях и теперь будут пользоваться этим переходом".

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства г. Москвы
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Замммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Андрей Бочкарев отметил, что и время пересадки между двумя станциями сократилось втрое - с шести до двух минут.

Напомним, станция метро "Динамо" построена одной из первых в столичной подземке в 1938 году и является выявленным объектом культурного наследия, что потребовало сейчас в ходе работ от строителей особенно бережного отношения к ней. Соседняя с ней станция "Петровский парк" на строящейся Большой кольцевой линии введена в строй недавно, в 2018 году. Подземный переход между ними планировался сразу, но открыть его одновременно с новой станцией строители не смогли. Слишком близко там оказались расположены водоносные грунты, слишком велик был напор вод. Для того, чтобы все-таки построить тоннель, строителям приходилось замораживать их и вынимать наружу, когда вода превращалась в лед. И вот две станции теперь все-таки получили соединение.

Новая пересадка представляет собой двухуровневый тоннель длиной около 200 метров между западным торцом "Петровского парка" и центральной частью перронного зала "Динамо". На первом уровне находится пассажирская зона, на втором - технологические помещения - машинный зал эскалатора, венткамеры, электрощитовые и местная водоотливная установка. Стены тоннеля облицевали мрамором, близким по текстуре с пилонами станции "Динамо". В день им получат возможность пользоваться до 10,5 тысячи человек.

В целом в этом году в столице введено в строй 17,2 километра новых линий и 6 станций подземки. К Новому году ожидается запуск седьмой станции - "Электрозаводской" на Большой Кольцевой линии. По информации "РГ", ее открытие может произойти 31 декабря. Всего же с 2011 года, когда развернулось масштабное развитие Московского метрополитена, в городе построено 147 станций и 304 километра новых линий. Таких темпов строительства подземки нет больше нигде в мире.

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