Трутнев попросил КНР снять ограничения на ввоз российской рыбы

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев обратился к китайской стороне по вопросу снятия ограничений на ввоз в эту страну российской рыбной продукции. Об этом сообщает аппарат полпреда.

Соответствующее письмо от Юрия Трутнева было отправлено на имя заместителя премьера Госсовета Китайской Народной Республики, сопредседателя российско-китайской Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР Ху Чуньхуа, говорится в сообщении.

В письме Юрий Трутнев отметил важность противоэпидемиологических мероприятий, проводимых китайской стороной в пунктах пропуска через государственную границу, при этом выразил озабоченность в связи с закрытием морских портов, главным образом Далянь и Циндао, для приемки рыбы из РФ.

"Российская сторона просит принять меры по возобновлению приема рыбной продукции из РФ в портах КНР. Юрий Трутнев заверил китайских коллег, в принятии исчерпывающих мер для недопущения случаев трансграничного распространения инфекции экипажами судов или экспортируемой продукцией", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, китайской стороной принято решение об ограничении количества пропускаемых транспортных средств через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на российско-китайской границе.

Китай - основной покупатель российской рыбы, на него приходится свыше 60% российского экспорта этого вида продукции. В 2019 году Россия поставила в КНР 1,2 млн тонн рыбы и морепродуктов на $3,3 млрд. По данным Федеральной таможенной службы, в январе-октябре 2020 года экспорт свежей и мороженой рыбы вырос на 7,2% - было отгружено 1,4 млн тонн на $2,4 млрд.