"Умный" кроссовер FAW удивил результатом краш-теста в России

Кроссовер FAW Bestune T77 прошел краш-тест в ходе сертификационных испытаний, которые проводит государственный научный центр НАМИ.

Судя по видео, которое появилось на YouTube, автомобиль справился с тестом успешно. После фронтального удара с 40-процентным перекрытием целым осталось даже лобовое стекло. После бокового - раскрылись боковые подушки безопасности.

Последнее особенно актуально, поскольку около года назад на отсутствие боковых подушек безопасности в кроссовере обратили внимание эксперты китайской организации C-IASI. По результатам краш-тестов, которые считаются самыми жесткими в Поднебесной, они выставили FAW Bestune T77 низкие оценки. По всей видимости, китайцы извлекли из тех испытаний нужные уроки.

Модель доберется до российского рынка в первой половине 2021 года. Размеры кроссовера - 4 505 x 1 830 x 1 615 мм. Он оснащается турбомотором объемом 1,2 литра мощностью 143 л.с. Максимальный крутящий момент в 204 Нм двигатель достигает уже на 1 600 оборотах в минуту. В паре с агрегатом работает "робот" 7DCT с двумя сцеплениями. Привод - только передний.

FAW Bestune T77 нередко называют "умным" кроссовером. В Поднебесной его главной особенностью стал виртуальный помощник, который в виде голограммы появляется над торпедо. На выбор водителю предложены образы различных фантастических персонажей, в том числе женский, изображенный в манере японских комиксов манга. "Ассистент" понимает голосовые команды водителя и готов управлять мультимедийной и климатической системами, люком на крыше и прочими опциями.