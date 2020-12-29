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29.12.2020 17:10
Рубрика: Легковые авто

"Умный" кроссовер FAW удивил результатом краш-теста в России

Текст: Андрей Полухин

Кроссовер FAW Bestune T77 прошел краш-тест в ходе сертификационных испытаний, которые проводит государственный научный центр НАМИ.

Фото: https://haval-clubs.ru/
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Судя по видео, которое появилось на YouTube, автомобиль справился с тестом успешно. После фронтального удара с 40-процентным перекрытием целым осталось даже лобовое стекло. После бокового - раскрылись боковые подушки безопасности.

Последнее особенно актуально, поскольку около года назад на отсутствие боковых подушек безопасности в кроссовере обратили внимание эксперты китайской организации C-IASI. По результатам краш-тестов, которые считаются самыми жесткими в Поднебесной, они выставили FAW Bestune T77 низкие оценки. По всей видимости, китайцы извлекли из тех испытаний нужные уроки.

Модель доберется до российского рынка в первой половине 2021 года. Размеры кроссовера - 4 505 x 1 830 x 1 615 мм. Он оснащается турбомотором объемом 1,2 литра мощностью 143 л.с. Максимальный крутящий момент в 204 Нм двигатель достигает уже на 1 600 оборотах в минуту. В паре с агрегатом работает "робот" 7DCT с двумя сцеплениями. Привод - только передний.

Фото: скриншот с youtube.com
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FAW Bestune T77 нередко называют "умным" кроссовером. В Поднебесной его главной особенностью стал виртуальный помощник, который в виде голограммы появляется над торпедо. На выбор водителю предложены образы различных фантастических персонажей, в том числе женский, изображенный в манере японских комиксов манга. "Ассистент" понимает голосовые команды водителя и готов управлять мультимедийной и климатической системами, люком на крыше и прочими опциями.

Фото: Пресс-служба FAW
#FAW