В Англии побит рекорд по числу госпитализаций пациентов с COVID-19

В медучреждениях Англии сейчас находятся 20,4 тысячи пациентов с COVID-19. Таких цифр не было никогда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную службу здравоохранения региона.

"Мы фиксируем очень высокий уровень заражения коронавирусом, госпитали рискуют оказаться перегруженными", - сказал медицинский директор Службы общественного здравоохранения Ивонн Дойл. В Англии проживает примерно 83 процента всего населения Великобритании.

За сутки в Соединенном Королевстве выявили свыше 40 тысяч инфицированных коронавирусом, что тоже антирекорд. За все время пандемии от осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались свыше 71,1 тысячи британцев. Медики связывают рост заболеваемости COVID-19 с мутацией, в результате которой образовался новый штамм - на 70% более заразный. В то же время ученые пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.