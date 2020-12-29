В минском Дворце Независимости состоялся новогодний бал молодежи

Для трехсот юношей и девушек из различных регионов Синеокой уходящий год останется в памяти еще и грандиозным новогодним балом, который ошеломил 29 декабря во Дворце Независимости всех присутствующих своей торжественностью и стильной панорамой нарядов, изысканностью манер кавалеров и восхитительной красотой юных белорусских принцесс XXI века.

На торжество были приглашены студенты вузов, учащиеся средних школ и стипендиаты фонда президента по социальной поддержке одаренной молодежи, участники и лауреаты конкурсов, олимпиад и конференций, информирует БЕЛТА.

Среди участников и гостей праздника - белорусский лидер Александр Лукашенко, министры культуры и образования Анатолий Маркевич и Игорь Карпенко, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Чарующая музыка уснувших веков царствовала весь вечер на этом эмоциональном празднике молодого поколения Беларуси. Кстати, первая часть бала - классическая - поразила всех изящным исполнением полонеза. Специального для этого организаторами были отобраны 72 пары, которые несколько месяцев посвятили себя изучению искусства бального этикета.

Приветствуя участников бала, глава государства подчеркнул, что в этот вечер во Дворце Независимости, всегда сдержанном и официальном, оживает история страны, "которая богата на уникальные и красивые традиции". И культура бальных танцев, по его словам, тоже входит в это число.

Кстати, без традиций, резонно заметил президент, не может быть государства. Именно вокруг национальных традиций на протяжении веков зарождалось и укреплялось стремление народа к своей государственности и независимости.

Глава государства пожелал, чтобы новогодний бал подарил его участникам незабываемые эмоции. Но самое важное - чтобы он разбудил чувство причастности к наследию белорусской истории и ответственности за будущее Отечества.

Рано или поздно, убежден Лукашенко, молодежь услышит не призывы зарубежных Telegram-каналов, а голос разума и скажет спасибо тем, кто сохранил страну. "А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю", - заявил белорусский лидер, обращаясь к собравшимся.

"Поверьте, пройдет совсем немного времени, и вы, посадив на колени своих детишек, а потом и внуков, достанете потрепанный альбом и найдете там фотографии, где вы такие молодые, красивые, одухотворенные, и будете им рассказывать об этих мгновениях. Вам будут завидовать миллионы тех, кому не посчастливилось побывать сегодня во Дворце Независимости", - сказал Лукашенко. Он также адресовал слова благодарности всем, кто трудился над созданием бальной атмосферы, напомнив, как в декабре 2019 года здесь же, во Дворце Независимости, проходил первый в истории суверенной Беларуси Венский бал.

Президент поздравил участников бала с наступающими торжествами и пожелал всегда оставаться такими же счастливыми и успешными. "Пусть все ваши мечты исполнятся, а наша любимая, единственная Беларусь, благодаря вашим успехам и достижениям, станет еще сильнее и краше. Глядя на вас, я убежден, что она будет сильнее и краше и обязательно - наша", -подытожил Лукашенко.