В московском метро стали выдавать в прокат аккумуляторы для подзарядки гаджета

Если вы забыли провод от зарядки своего гаджета, подзарядить его в столичной подземке теперь не проблема. Здесь открыли новый сервис по аренде внешних аккумуляторов для подзарядки. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Взять внешний аккумулятор можно в специальных терминалах в вестибюлях станций метро и зарядить устройство прямо на ходу. Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать приложение, найти ближайший терминал и оплатить аренду.

Первые терминалы заработали на станциях "Павелецкая", "Парк Культуры", "Комсомольская" кольцевой ветки метро. Всего планируется поставить 100 таких терминалов. Вернуть аккумулятор можно в любом терминале сети "EnerGO" по всему городу. Час аренды стоит 50 рублей, согласно данным сети "EnerGO".