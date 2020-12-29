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29.12.2020 09:56
Рубрика: В мире

Вакцинация населения российским "Спутником V" начинается в Беларуси

Текст: Светлана Ментюкова
Беларусь становится первой страной в мире после России, которая начинает вакцинацию населения от COVID-19 вакциной "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

"Беларусь становится первой страной в мире после России, которая начинает вакцинацию своего населения от COVID-19 с помощью вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении РФПИ.

Фото: EPA
В Аргентине начинается вакцинация от COVID с применением "Спутник V"

Уточняется, что первая партия вакцины прибыла в Беларусь во вторник, 29 декабря. "Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V", - следует из сообщения РФПИ, цитирует ТАСС.

Регистрационное удостоверение вакцине в Беларуси было выдано 21 декабря. Также на территории страны 1 октября 2020 года начались первые зарубежные клинические исследования российской вакцины "Спутник V".

- Быстрый ввод в обращение в Беларуси Российской вакцины "Спутник V" стал возможен благодаря нашему конструктивному взаимодействию с Министром здравоохранения Республики Беларусь Дмитрием Пиневичем, - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. - Белорусские коллеги с самого начала показали высокую заинтересованность в скорейшей организации доступа граждан Беларуси к вакцине для профилактики новой коронавирусной инфекции. В результате тесной работы регуляторных органов двух стран, были организованы и успешно проведены клинические испытания вакцины с участием добровольцев, результатом которых стала регистрация препарата. В настоящее время ведутся переговоры об организации производства вакцины на территории Республики Беларусь. Уверен, что широкое применение вакцины "Спутник V" станет важным шагом к защите граждан России, Беларуси и других стран, принявших решение о ее применении, от COVID-19.

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