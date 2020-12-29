Водитель чувствовал себя всадником на родео: итоги "лосиного теста" Tiguan

Эксперты km77 провели очередной "лосиный тест", в котором принял участие обновлённый Volkswagen Tiguan, который готовится выйти на российский рынок. По большому счёту кроссовер с испытанием справился, но при этом на максимальной скорости он прыгал так, что водитель чувствовал себя всадником на родео.

Первый заезд совершался на скорости 77 км/ч, и система стабилизации, отмечают эксперты, сработала превосходно: скорость кроссовера на выходе из змейки конусов была низкой и позволяла водителю стабилизировать движение автомобиля.

На скорости 78 км/ч Volkswagen Tiguan не удалось проехать, не сбив ни одного конуса. Ещё один момент, который отметили тестеры: агрессивная работа системы стабилизации и сильный отскок подвески после совершения манёвра. В комментариях написали, что кроссовер "прыгает, как баскетбольный мяч". Сравнение действительно близко к истине. Водитель сообщил, что у него не было контроля над автомобилем, а о плавности хода вообще не может быть и речи.

Тем не менее, Tiguan показал достойный результат, особенно в сравнении с одним из главных конкурентов - Toyota RAV4, который смог пройти "лосиный тест" только на 63 км/ч.