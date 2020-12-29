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29.12.2020 15:16
Рубрика: Власть

Володин назвал поправки о "веселящем газе" главными в декабре

Текст: Татьяна Замахина
Наиболее важными законами декабря стали инициативы о запрете пропаганды употребления закиси азота и его сбыта не по назначению. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на традиционные три вопроса по итогам прошедшего месяца.

Напомним, что с 1 января в России запретят производство, сбыт и пропаганду закиси азота, известной как "веселящий газ". Исключение составят медицинские, технические цели и т.п. Пакет законов на эту тему приняла Госдума в конце осенней сессии. Поправки внесли депутаты от "Единой России".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Володин: Госдума в 2020 году примет больше законов, чем годом ранее

Как пояснил спикер, которого цитирует сайт ГД, данные законы "направлены на защиту жизни и здоровья граждан, и в первую очередь - молодежи".

"Сегодня "веселящий газ" активно предлагают как средство развлечения - в ночных клубах, на дискотеках, - пояснил Володин. - Это стало возможным из-за пробела в законодательстве - отсутствия прямого запрета на оборот закиси азота для употребления не по назначению".

С просьбой обратить внимание на складывающуюся ситуацию, по словам председателя Госдумы, к парламентариям обращались родители и врачи, столкнувшиеся с последствиями употребления подростками "веселящего газа".

"По данным специалистов, он оказывает на человека такое же воздействие, как и легкие наркотики, - подчеркнул спикер. - Его бесконтрольное использование в некоторых случаях приводит к смерти".

Между тем

По итогам декабря Вячеслав Володин отметил работу Комитета Госдумы по транспорту и строительству за работу над принятым законом о создании условий для комплексного развития территорий и ускорения расселения аварийного жилья. А также - над законом о сокращении сроков строительства.

Самыми активными депутатами в этом месяце, по мнению спикера, были Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Вера Ганзя (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Галина Хованская ("Справедливая Россия").

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