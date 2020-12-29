Врачи назвали предвестники коронавируса

Симптомы по которым можно судить о заболеваемости коронавирусом назвали врачи американской клиники Майо. Об этом пишет Daily Express.

"Насторожить должна потеря аппетита без видимых на то причин, тошнота, расстройство желудка. Это не самые распространенные признаки инфекции и длиться они могут всего один день. По наблюдениям врачей, последние два симптома часто возникают до появления первых респираторных признаков заболевания коронавирусом", со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В случае с COVID-19 тошноту сменяют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния. Ранее ученые рассказали о неожиданном последствии заболевания, когда человек внезапно начинает ощущать "несуществующие запахи". Это явление называется паросмия. Неприятный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 - нейротропный вирус, который поражает нервы в области нёба, а это своего рода шок для нервной системы организма.