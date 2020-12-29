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29.12.2020 01:25
Рубрика: Общество

Врачи назвали предвестники коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Симптомы по которым можно судить о заболеваемости коронавирусом назвали врачи американской клиники Майо. Об этом пишет Daily Express.

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"Насторожить должна потеря аппетита без видимых на то причин, тошнота, расстройство желудка. Это не самые распространенные признаки инфекции и длиться они могут всего один день. По наблюдениям врачей, последние два симптома часто возникают до появления первых респираторных признаков заболевания коронавирусом", со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В случае с COVID-19 тошноту сменяют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния. Ранее ученые рассказали о неожиданном последствии заболевания, когда человек внезапно начинает ощущать "несуществующие запахи". Это явление называется паросмия. Неприятный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 - нейротропный вирус, который поражает нервы в области нёба, а это своего рода шок для нервной системы организма.

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