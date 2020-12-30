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30.12.2020 15:07
Рубрика: Экономика

Абрамченко назвала причины роста цен на продукты

Текст: Татьяна Карабут

Рост цен на продукты в России был вызван несколькими причинами, считает заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. По ее мнению, в первую очередь повлиял рост цен на продовольствие на мировом рынке, вызванный пандемией.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Многие государства ощутили на себе спад производства: закрывались производства, фермерские хозяйства в Европе, не смогли обеспечить ни нормальную посевную кампанию, ни сбор урожая", - пояснила она в эфире "Вести FM".

При этом спрос на мировом рынке на российскую пшеницу и в целом зерно остается высоким всегда. Зерновые являются нашим основным экспортным продовольственным товаром наряду с рыбой и морепродуктами, подсолнечным маслом и кондитерскими изделиями. И по всем этим направлениям наблюдается рост экспорта, отметила Абрамченко.

Второй фактор, повлиявший на цены на внутреннем рынке, - это ослабление рубля. И третий фактор, по мнению вице-премьера, заключается в том, что в цепочке от производителя до торговой сети ее участники пытались с помощью роста цен закрыть свои издержки.

Напомним, для стабилизации цен на базовые продукты правительство приняло целый комплекс мер. Так, Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года: подсолнечное масло в рознице не может стоить дороже 110 рублей за литр, а сахар-песок - дороже 46 рублей за кг. Кроме того, была повышена с 6,5 до 30% экспортная пошлина на подсолнечник. Для стабилизации цен на муку и хлеб введены вывозные пошлины на пшеницу, а для самих мукомолов и хлебопеков предусмотрена частичная компенсация на зерно и муку соответственно.

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