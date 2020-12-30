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30.12.2020 12:12
Рубрика: В мире

Байден пообещал "по-военному" бороться с коронавирусом

Текст: Александр Гасюк
Менее чем за три недели до своей инаугурации в качестве президента США Джозеф Байден раскритиковал медленные действия нынешней администрации Дональда Трампа по вакцинации американского населения от COVID-19. Со слов демократа Байдена, сразу после переезда в Белый дом 20 января 2021 года он немедленно задействует закон военного времени для ускоренного распространения в стране вакцин от коронавируса.
Фото: AP Photo/Haraz N. Ghanbari Фото: AP Photo/Haraz N. Ghanbari
Фото: AP Photo/Haraz N. Ghanbari

Как сообщает The New York Times, такое заявление он сделал во вторник в ходе выступления в штате Делавэр. Признав, что впереди американскую нацию ждут "очень тяжелый период" и новые жертвы в борьбе пандемией, Байден назвал ее "величайшим вызовом, с которым мы когда-либо сталкивались".

Фото: REUTERS
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С тем, чтобы эффективно на него ответить избранный президент США, к слову уже успевший сделать себе прививку, намерен прибегнуть к чрезвычайным мерам. "Для того, чтобы ускорить (процесс распространения вакцин - прим. "РГ"), я задействую закон военного времени после того, как вступлю в должность, - сказал Байден. - Я распоряжусь, чтобы частные компании ускорили производство веществ, необходимых для создания вакцин, а также защитного оборудования".

Заметим, что упомянутый 78-летним демократом закон позволяет президенту США увеличивать масштабы производства определенных товаров ради усиления национальной безопасности. При этом Дональд Трамп с начала пандемии COVID-19 задействовал положения этого документа уже несколько десятков раз. Более того, именно американские военные в лице Пентагона наряду с минздравом отвечают за текущую операцию в США под названием "Невероятная скорость" (Operation Warp Speed). Она нацелена на быстрое решение всех инфраструктурных и логистических вопросов в ходе распределения по территории страны 300 миллионов доз инъекций.

Впрочем, набранная администрацией Трампа скорость в этом процессе Джозефу Байдену отнюдь не кажется невероятной. Напротив, демократ считает, что при нынешнем хозяине Белого дома распространение вакцин идет крайне неторопливыми темпами и "займет годы, а не месяцы". "Выполнение плана Трампа по распределению вакцин задерживается, сильно задерживается. Как я давно предупреждал, меры по распространению и введению вакцины осуществляют не так, как следует", - подчеркнул он.

Напомним, что в настоящее время жертвами COVID-19 в Америке стали почти 340 тысяч граждан, а число заражений коронавирусом подбирается к 20 миллионам. И именно от успеха борьбы со смертельной инфекцией Джозефа Байдена, пообещавшего передать в руки американцев 100 миллионов доз вакцин в первые 100 дней работы его администрации, будут уже в ближайшем времени судить избиратели. "Распространение вакцин среди американцев станет ранним тестом для него", - резюмирует The New York Times.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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