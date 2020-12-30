"Британский" штамм коронавируса выявлен в ОАЭ

Несколько случаев заражения "британским" штаммом коронавируса выявлены в ОАЭ. Об этом заявил официальный представитель правительства Омар Абдеррахман аль-Хаммади.

По его словам, этот вид коронавируса был обнаружен у граждан, прибывших в ОАЭ из других стран. Откуда именно приехали эти люди - не уточняется, пишет РИА Новости.

Напомним, об обнаружении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно в декабре. Отмечалось, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. После официального объявления Лондоном об обнаружении мутации, многие страны, включая Саудовскую Аравию и Кувейт, ввели запрет на поездки в эту страну. Однако в ОАЭ ограничились требованием результатов ПЦР-теста на коронавирус перед поездкой из Великобритании.

По последним данным, в ОАЭ выявлены 204,3 тысячи случаев COVID-19, 662 человека скончались.