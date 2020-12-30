Четвертый взрыв прогремел в йеменском Адене

В йеменском Адене произошел взрыв у дворца правительства "Маашик". Как сообщает РИА Новости, в этот момент в здании находились министры сформированного в середине декабря нового правительства страны.

Как сообщала "РГ", ранее в среду три мощных взрыва потрясли аэропорт Адена одновременно с прилетом членов нового йеменского кабинета министров. Речь идет как минимум о трех мощных минометных снарядах, ударивших по воздушной гавани. К настоящему времени сообщается о 27 погибших и большом количестве пострадавших. По предварительной информации, никто из членов йеменского правительства не получил ранения, и они были перевезены в правительственный дворец. Он, судя по всему, и стал объектом новой атаки.

Напомним, что новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре 2019 года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.