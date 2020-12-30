Год был непростым, и многие только за несколько дней до наступления праздников очухались и принялись искать подарок. Как не разориться и не прослыть в глазах друзей человеком, который дарит бесполезные подарки, собирающие пыль? Вот несколько отличных идей, которые к тому же не опустошат кошелек.

1. Внешний аккумулятор. Подавляющему большинству людей он может пригодиться - все-таки далеко не каждый смартфон способен похвастаться внушительной автономностью. Для кого-то он, возможно, и не станет девайсом на каждый день, но точно принесет спокойствие в путешествиях и долгих прогулках. Только учтите, что производитель должен быть известным - пусть это будет Anker, Belkin, Jackery, Panasonic или Xiaomi.

2. Беспроводная колонка. Идеальный подарок для тех, кто любит фоновую музыку, которая день за днем бухтит и булькает где-то в квартире. Выбирайте такую, чтобы аккумулятор был помощнее - тогда ее придется пореже заряжать. Да и динамики у больших колонок получаются более басовитыми.

3. Хорошая многопортовая зарядка. Она заменит собой многочисленные зарядки для одного девайса и выручит тех, у кого в доме мало розеток. Выбирайте проверенный бренд - Belkin, Defender, Sven, Xiaomi.

4. Умный браслет. Это может быть Xiaomi Mi Band, Honor Band, Huawei Band, Amazfit или любой другой добротный "китаец" с именем. И нет, такой подарок - вовсе не намек на то, что кое-кто слишком много ест и нуждается в спорте. Просто браслет - это универсальный стильный аксессуар.

Кстати, не любой электронный девайс подойдет в качестве подарка. Вот антирейтинг гаджетов, которые не стоит дарить без одобрения получателя.