У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Что подарить в последний момент? Четыре недорогих подарка на Новый год

Текст:   Антон Благовещенский
30.12.2020,  
14:38
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Год был непростым, и многие только за несколько дней до наступления праздников очухались и принялись искать подарок. Как не разориться и не прослыть в глазах друзей человеком, который дарит бесполезные подарки, собирающие пыль? Вот несколько отличных идей, которые к тому же не опустошат кошелек.

1. Внешний аккумулятор. Подавляющему большинству людей он может пригодиться - все-таки далеко не каждый смартфон способен похвастаться внушительной автономностью. Для кого-то он, возможно, и не станет девайсом на каждый день, но точно принесет спокойствие в путешествиях и долгих прогулках. Только учтите, что производитель должен быть известным - пусть это будет Anker, Belkin, Jackery, Panasonic или Xiaomi.

2. Беспроводная колонка. Идеальный подарок для тех, кто любит фоновую музыку, которая день за днем бухтит и булькает где-то в квартире. Выбирайте такую, чтобы аккумулятор был помощнее - тогда ее придется пореже заряжать. Да и динамики у больших колонок получаются более басовитыми.

Специалисты назвали лучший Android-смартфон за свои деньги

3. Хорошая многопортовая зарядка. Она заменит собой многочисленные зарядки для одного девайса и выручит тех, у кого в доме мало розеток. Выбирайте проверенный бренд - Belkin, Defender, Sven, Xiaomi.

4. Умный браслет. Это может быть Xiaomi Mi Band, Honor Band, Huawei Band, Amazfit или любой другой добротный "китаец" с именем. И нет, такой подарок - вовсе не намек на то, что кое-кто слишком много ест и нуждается в спорте. Просто браслет - это универсальный стильный аксессуар.

Кстати, не любой электронный девайс подойдет в качестве подарка. Вот антирейтинг гаджетов, которые не стоит дарить без одобрения получателя.

гаджеты
Фото: CD Projekt RED
CD Projekt RED анонсировала первое дополнение для Cyberpunk 2077 29.12.2020
Xiaomi выпустит сразу три гибких смартфона 25.12.2020
Новый Xiaomi Mi 11 Pro может получить неудачную камеру 24.12.2020
Новый год
Фото: Предоставлено CHINA DAILY
В китайском шоу талантов приняла участие виртуальная певица 28.12.2020
МВД раскрыло тайну танцующего гаишника 30.12.2014
Будущее рубля стало топовым запросом Яндекса 25.12.2014
подарки
Умные подарки на Новый год. Десять идей на все случаю жизни 23.12.2020
Не только Xiaomi. Лучшие смартфоны до 20 тысяч рублей 06.03.2020