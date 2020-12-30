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30 декабря 2020 г.

Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 29 декабря 2020 года № 135 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в преамбуле после слов "19 ноября" дополнить словами ", 24 декабря";

2) в части 1:

пункт 3 после слов "с участием граждан" дополнить словами "в закрытых помещениях":

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) запретить всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям проведение в период с 23:00 до 06:00 часов зрелищно-развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. В период с 30 декабря 2020 года с 23:00 до 6:00 часов услуги общественного питания оказывать в соответствии с Методическими рекомендациями по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 № МР 3.1/2.3.6.0190-20, утверждёнными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года, а также при наличии у посетителей отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня оказания услуги, либо методом экспресс-тестирования на определение антител "М" и "G" или антигена новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня оказания услуги, с ограничением количества гостей;";

в подпункте "е" пункта 7 слова "спортивных, культурных и развлекательных," исключить.

2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин



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