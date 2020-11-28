Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 27 ноября 2020 года № 115 "О внесении изменения в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", решением Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе от 19 ноября 2020 года, в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив его в следующей редакции:

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-19)

В связи с угрозой распространения в Чукотском автономном округе новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-19)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCo V)", от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 16 марта 2020 года № 100-рг "О введении режима повышенной готовности", в целях принятия дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установления правил поведения в условиях введенного режима повышенной готовности на территории Чукотского автономного округа, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V), а также транспортную доступность населенных пунктов и особенности перемещения граждан между ними, решения Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе от 17 и 29 апреля, 13, 20, 29 мая, 3 июля, 19 ноября 2020 года, постановляю:

1. На всей территории Чукотского автономного округа до 14 декабря 2020 года включительно:

1) обязать граждан, прибывших в Чукотский автономный округ из других регионов Российской Федерации, соблюдать требования о прохождении экспресс-тестирования в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению;

2) организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, привлекающим работников из-за пределов Чукотского автономного округа, проводить предварительные медицинские осмотры в государственных учреждениях здравоохранения, работников находящихся в Чукотском автономном округе;

3) запретить проведение спортивных, зрелищных, публичных, досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности;

4) запретить всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям проведение в период с 23:00 до 06:00 часов зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания;

5) прекратить работу кружков, секций, клубов для людей пожилого возраста, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, учреждениях культуры;

6) приостановить работу ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов;

7) обязать всех работодателей:

а) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

б) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

в) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

г) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

д) рассмотреть вопрос об отмене служебных командировок сотрудников, за исключением командировок, носящих неотложный характер или направленных на обеспечение безопасности и здоровья населения;

е) максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без участников;

ж) обеспечить санитарную обработку производственных помещений, транспортных средств, торговых залов, закрытых общественных пространств.

з) обеспечить при наличии возможности:

гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позволяющий избежать скопления работников;

электронный документооборот и технические средства связи для обеспечения служебного взаимодействия;

сотрудников средствами для дезинфекции рук в достаточном количестве и постоянной доступности;

исключение использования в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции;

и) усилить контроль за выполнением требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу;

8) обязать всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

а) обеспечивать режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, в такси, а также в местах массового пребывания людей (в том числе на торговых объектах и объектах общественного питания) при оказании услуг в соответствующих сферах;

б) осуществлять контроль за соблюдением масочного режима работниками и посетителями на территории учреждений и предприятий, в местах фактического осуществления деятельности, на арендуемых площадях;

9) обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях.

Режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения, руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

Режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет сохраняется, в том числе, в периоды:

с 15 июня по 28 июня 2020 года;

с 29 июня по 6 июля 2020 года;

с 7 июля по 20 июля 2020 года;

с 21 июля по 3 августа 2020 года;

с 4 августа по 17 августа 2020 года;

с 18 августа по 31 августа 2020 года;

с 1 сентября по 14 сентября 2020 года;

с 15 сентября по 28 сентября 2020 года;

с 29 сентября по 12 октября 2020 года;

с 13 октября по 26 октября 2020 года;

с 27 октября по 9 ноября 2020 года;

с 10 ноября по 23 ноября 2020 года;

с 24 ноября по 1 декабря 2020 года;

с 2 декабря по 14 декабря;

10) обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также носить средства индивидуальной защиты (лицевые маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания) при посещении:

медицинских организаций;

организаций, в которых предоставляются государственные (муниципальные) услуги;

аэропортов;

объектов розничной торговли, в том числе нестационарных торговых объектов (торговых палаток, ларьков и др.);

мест предоставления бытовых услуг, включая салоны красоты;

гостиниц и других объектов временного размещения граждан;

организаций физической культуры и спорта;

при поездках в транспорте общего пользования (в том числе легковом такси);

11) органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

12) организациям, применяющим вахтовый метод работы, рекомендовать:

а) с соблюдением требований трудового законодательства, включая Временные правила работы вахтовым методом, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 601, продлить продолжительность вахты работников, находящихся на территории округа;

б) исключить доступ работников, проживающих в вахтовых поселках, в населенные пункты, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;

13) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим розничную торговлю, деятельность по перевозке пассажиров транспортом (в том числе легковым такси), деятельность в аэропортах, медицинским организациям, обеспечить работу персонала в средствах индивидуальной защиты (лицевые маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания).

2. Установить, что деятельность организаций, в отношении которых не принято (отменено) решение о приостановлении деятельности, должна осуществляться с соблюдением требований, установленных соответствующими методическими рекомендациями, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

3. Департаменту здравоохранения Чукотского автономного округа (Ищенко Н.М.):

1) обеспечить проведение предварительных медицинских осмотров, указанных в пункте 2 части 1 настоящего постановления, а также экспресс-тестирования и обследований, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, в соответствии с пунктом 9 части 1 настоящего постановления;

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому, лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками других подразделений;

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

5) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.

4. Департаменту социальной политики Чукотского автономного округа (Горностаева Т.А.):

1) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами пожилого возраста и гражданами, отнесёнными к группам риска, соблюдающими режим самоизоляции, а также гражданами, находящимися на принудительной самоизоляции, в том числе через Единый социальный телефон (42722)2-00-99;

2) обеспечить оказание гражданам, пожилого возраста и гражданам, отнесённым к группам риска, соблюдающим режим самоизоляции, а также гражданам, находящимся на принудительной самоизоляции, необходимых мер социальной помощи (социального сопровождения), в том числе с учетом их запросов, поступающих на Единый социальный телефон;

3) совместно с Департаментом здравоохранения Чукотского автономного округа и волонтерскими организациями обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно;

4) осуществлять работу Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения "Анадырский окружной психоневрологический интернат" на условиях карантина;

5) для оказания помощи лицам, находящимся в самоизоляции:

а) организовать работу горячей линии по оказанию социальной помощи для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

б) наладить взаимодействие с волонтерскими организациями для координации работы по оказанию социальной помощи, уделив особое внимание обеспечению лиц пожилого возраста лекарственными средствами, продуктами питания, средствами гигиены, товарами первой необходимости.

5. Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа (Боленков А.Г.):

1) организовать работу образовательных организаций Чукотского автономного округа с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16;

2) обеспечить при проведении массовых мероприятий с участием детей соблюдение дистанции между участниками не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование) и использование участниками средств индивидуальной защиты (лицевые маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания);

3) обеспечить перевод класса на дистанционное обучение в случае выявления ученика, у которого по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на период, установленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу.

6. Установить, что ограничения, установленные настоящим постановлением, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

7. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", которое, является обстоятельством непреодолимой силы.

9. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа, Управлению Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу (Семенихин А.В.), Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу (Смирнов А.А.), Управлению федеральной службы войск национальной гвардии по Чукотскому автономному округу (Ниненко М.Г.), ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу (Данилов В.И.) принимать исчерпывающие меры для обеспечения реализации настоящего постановления.

10. Признать утратившими силу постановления Губернатора Чукотского автономного округа:

1) от 2 апреля 2020 года № 31 "О дополнительных мерах в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции";

2) от 10 апреля 2020 года № 35 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 2 апреля 2020 года № 31";

3) от 13 апреля 2020 года № 36 "О внесении изменения в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 2 апреля 2020 года №31".

11. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин





Приложение 1 к Постановлению Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы <1> - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа <2>:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации <1>, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы <1>, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46.

<1> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

<2> Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение 2 к Постановлению Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38

Порядок прохождения экспресс-тестирования гражданами, прибывающими в Чукотский автономный округ

1. Граждане, прибывающие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек и следующие в другие населенные пункты Чукотского автономного округа (далее - транзитные пассажиры) в обязательном порядке в соответствующем аэропорту проходят экспресс-тестирование на определение антител "М" и "G". Тестирование проводится силами Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чукотская окружная больница" (далее - ГБУЗ "Чукотская окружная больница").

2. В случае, если по результатам экспресс-тестирования отсутствуют данные о заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у транзитного пассажира, ему выдается справка об отрицательном результате. В указанном случае транзитный пассажир продолжает следовать к месту проживания, пребывания.

3. В случае, если по результатам экспресс-тестирования имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у транзитного пассажира, немедленно производится забор материала для исследования методом ПЦР силами ГБУЗ "Чукотская окружная больница". Отобранный материал передается в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе". В указанном случае транзитный пассажир немедленно направляется в изолятор (обсерватор) до получения результата ПЦР. При отрицательном анализе методом ПЦР транзитный пассажир беспрепятственно может следовать к месту назначения. При подтверждении заболевания методом ПЦР пассажиру выдается постановление Главного государственного санитарного врача по Чукотскому автономному округу о принудительной изоляции.

4. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего Порядка и прошедшие тестирование на новую коронавирусную инфекцию за пределами Чукотского автономного округа не более чем за трое суток до прилета, освобождаются от прохождения тестирования в аэропорту прибытия."

2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин







