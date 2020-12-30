Генпрокуратура: В России было угнано почти 9 тысяч автомобилей

В этом году в России практически на треть сократилось количество угонов автомобилей - до 8,8 тысяч. Такие данные опубликованы на портале правой статистики Генеральной прокуратуры за 11 месяцев 2020 года.

По данным ГП, каждая пятая кража авто была совершена в Санкт-Петербурге. В Северной столице было угнано 1,7 тысяч машин, что тоже почти на половину меньше, чем в прошлом году.

Что касается всех краж, то они остаются самыми распространенными преступлениями против собственности. За 11 месяцев в стране их было совершенно 691,1 тысяч.

По данным правовой статистики ГП, наибольший уровень распространенности краж (в расчете на 100 тыс. населения) зафиксирован в Амурской области (882,9), Республике Тыва (880,3) и Новосибирской области (870,5). А вот, например, в Москве коэффициент квартирных краж составляет всего 5,4 на 100 тысяч населения.

Продолжает снижаться число краж, сопряженных с незаконным проникновением в жилища (-21,7%, 41,4 тыс.). Чаще других квартирным кражам подвергались граждане, проживающие в Еврейской автономной области (138,8 преступлений на 100 тыс. населения), Амурской (127,6) и Новгородской (93,3) областях. К слову в Москве

В то же время, по данным надзорного ведомства, в условиях пандемии заметно увеличилось число краж, совершенных с банковского счета или в отношении электронных денежных средств. В этом году зарегистрировано почти 154,2 тысяч подобных преступлений, годом ранее - 81,4 тыс. В 26 субъектах России число таких краж увеличилось в два и более раза.