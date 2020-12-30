Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила две российские вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "ЭпиВакКорону". Эти препараты официально зарегистрированы Минздравом страны.

"Оба лекарства - эффективны, не дают побочных эффектов. Оба хорошо работают. Разве, что "Спутник V" чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина", - цитирует вице-премьера РИА Новости.

"Спутник V"- это разработка ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Препарат векторный, сделан на основе аденовируса человека. Чтобы обеспечить длительный иммунитет, российские ученые предложили использовать два разных типа аденовирусных векторов для первой и второй вакцинации, усиливая действие вакцины. Это отличает "Спутник V" от других разрабатываемых в мире вакцин на базе аденовирусных векторов.

Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от COVID-19, зарегистрированной в России. Препарат сконструирован из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. В начале следующего года россияне смогут выбирать, какой именно из вакцин прививаться от COVID-19. Оба препарата планируется применять и у пожилых людей, самой уязвимой группы по тяжелому течению болезни.