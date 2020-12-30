Госдума в 2020 году приняла 122 закона на социальную тему

- Пандемия нас заставила переформатировать повестку, которая изначально планировалась к рассмотрению, - заявил глава нижней палаты. - Мы должны были принять законы по защите наших граждан, расширить полномочия правительства, чтобы оно в оперативном режиме более эффективно принимало решения. Таких законов у нас было 37 за ушедший год.

А всего, если брать социальную тематику в целом, то соответствующих законов было принято 122 - немногим более 20% от общего объема принятых, уточнил Володин. Всего же в 2020 году Госдума приняла 553 закона (в 2019 году - 530).

Глава нижней палаты также пояснил, когда можно будет, понять, как защищают права граждан поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе. Это можно будет оценить уже через три месяца, считает он. Необходимо посмотреть, "насколько поправки, внесенные в этот закон, эффективно будут решать проблемы и защищать права людей, которые в ситуации с пандемией будут работать удаленно", - уточнил спикер.

Еще один важный, принятый Госдумой закон - о прямом финансировании федеральных медицинских учреждений. По мнению спикера, он позволит уже в январе улучшить обеспечение той части медучреждений, где "сосредоточен золотой запас науки и специалистов, которые работают в этой сфере".

Раньше такие центры вынуждены были конкурировать с поселковыми, городскими, областными больницами, что наносило вред и тем, и другим, напомнил Володин. Принятое решение позволит увеличить объемы перечисляемых денег как раз медицинским учреждениям федерального уровня. А значит - сохранять и развивать наработки по оказанию сложных, затратных видов медицинской помощи. "И поэтому надеемся, что эффект будет в ближайшее время", - сказал спикер.