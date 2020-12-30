Инфекционист рассказала о влиянии праздников на статистику по COVID-19

Будущая статистика заболеваемости коронавирусом в стране во многом зависит от поведения самих россиян в праздничные дни. Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова напомнила о важности санитарных правил.

"Новый год - не повод забыть о мерах предосторожности. Мы следовали им в рабочих моментах, теперь надо также поступать и в дни отдыха. Это вопрос не только собственного здоровья, но и благополучия окружающих", - приводит мнение эксперта РИА Новости.

Статистика коронавирусных заболеваний напрямую влияет на число введенных ограничений, которые либо ослабляют, либо продлевают, отметила Шестакова. Ранее сообщалось о том, что заболеваемость коронавирусом в Москве вышла на пиковые значения. В больницах и амбулаториях одновременно лечатся около 130 тысяч человек - таких показателей не было даже весной. Вакцинацию уже прошли 50 тысяч человек, параллельно власти приняли новые меры для снижения заболеваемости. Одна из них - продление каникул в школах и колледжах.