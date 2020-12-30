Изменится ли порядок освидетельствования водителей с нового года

До сих пор в подвешенном состоянии остается ситуация с водительской медсправкой. Сохранится ли прежний порядок ее получения в новом году, или с 1 января у всех водителей поголовно будут брать кровь и мочу для проведения крайне дорогих и долгих анализов? Во втором случае стоимость этого документа вырастет в десятки раз, а время его получения растянется на неделю.

Приказ о переносе срока вступления в силу нового порядка медосвидетельствоания на 1 января 2022 года находится в Минюсте на регистрации, сообщили газете "Коммерсант" в пресс-службе Минздрава. То есть, если Минюст успеет за сегодня завтра его зарегистрировать, то водители смогут вздохнуть свободно. То с 1 января водителей ожидает новогодний сюрприз в виде подорожания документа и дополнительных анализов. Благо, что именно 1 января медкомиссии работать еще не будут. Так что в этом плане есть еще небольшая отсрочка.

Медсправки нужны для получения прав. Если водитель не попадался за рулем в нетрезвом виде, то требуется она ему раз в десять лет при замене прав по истечению их срока действия. Либо при открытии новой категории.

Напомним, что подразумевает под собой новый порядок освидетельствования, который в очередной раз, вместо того, чтобы изменить, пытаются перенести на более поздний срок. Согласно ему все водители без исключения для получения этой справки должны сдать мочу на анализ наличия психоактивных веществ, а также кровь для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Благодаря этим анализам стоимость медсправки может вырасти с нынешних 700 рублей до 9 тысяч. Кроме того, делаются они не быстро: на получение справки с учетом этих анализов потребуется неделя.

Спорный приказ должен был вступить в силу в ноябре 2019 года, однако после того, как в медкомиссии накануне выстроились огромные очереди, а президент Владимир Путин крайне негативно отозвался о нововведении, его перенесли на июль этого года, а затем и на 1 января 2021 года. Осталось дождаться, когда его перенесут на 2022 год.