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30.12.2020 17:42
Рубрика: Легковые авто

Известно, сколько машин Росстандарт отозвал в 2020 году

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Росстандарт подвёл итоги уходящего года, рассказав, сколько автомобилей было отозвано в нашей стране.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Рекорд по количеству инициированных акций принадлежит компании Mercedes-Benz: отзывы автомобилей этой марки проводились более 40 раз.

Toyota отозвала в рамках кампаний около 239 тысяч автомобилей, 104 тысячи машин были отозваны АвтоВАЗом. Всего же в нашей стране в 2020 году на ремонт отправили 647 561 транспортное средство, что меньше, чем в 2019-ом, когда было отозвано 649 594 единиц.

Отметим, что также крупнейшие отзывы коснулись автомобилей марки Hyundai - более 66 тысячи единиц, а также Datsun - более 93 тысяч.

"В следующем году нам предстоит работа над развитием сервиса, в рамках которой будет окончательно сформирована цифровая площадка, которая объединит автопроизводителя, надзорный орган и автовладельца, а также другие информационные системы, включая систему ЭПТС. Уже в следующем году мы будем обладать актуальной и полной статистикой по проводимым отзывным кампаниям. Это позволит значительно повысить эффективность работы по доведению информации до владельцев транспортных средств", - сообщил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

#Lada #Hyundai #Mercedes-Benz #Datsun