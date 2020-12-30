Известно, сколько машин Росстандарт отозвал в 2020 году

Росстандарт подвёл итоги уходящего года, рассказав, сколько автомобилей было отозвано в нашей стране.

Рекорд по количеству инициированных акций принадлежит компании Mercedes-Benz: отзывы автомобилей этой марки проводились более 40 раз.

Toyota отозвала в рамках кампаний около 239 тысяч автомобилей, 104 тысячи машин были отозваны АвтоВАЗом. Всего же в нашей стране в 2020 году на ремонт отправили 647 561 транспортное средство, что меньше, чем в 2019-ом, когда было отозвано 649 594 единиц.

Отметим, что также крупнейшие отзывы коснулись автомобилей марки Hyundai - более 66 тысячи единиц, а также Datsun - более 93 тысяч.

"В следующем году нам предстоит работа над развитием сервиса, в рамках которой будет окончательно сформирована цифровая площадка, которая объединит автопроизводителя, надзорный орган и автовладельца, а также другие информационные системы, включая систему ЭПТС. Уже в следующем году мы будем обладать актуальной и полной статистикой по проводимым отзывным кампаниям. Это позволит значительно повысить эффективность работы по доведению информации до владельцев транспортных средств", - сообщил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.