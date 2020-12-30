Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. N 42 г. Москва "О применении норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при рассмотрении административных дел в порядке упрощенного (письменного) производства"

В целях обеспечения единообразного применения судами общей юрисдикции норм главы 33 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

1. Упрощенное (письменное) производство представляет собой специальный порядок рассмотрения административных дел без проведения судебного заседания и ведения протокола при соблюдении установленных законом процессуальных гарантий прав и интересов лиц, участвующих в деле, который, в отличие от приказного производства, предполагает наличие спора (статьи 291, 292 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ, Кодекс).

Административные дела в порядке упрощенного (письменного) производства рассматриваются судом по общим правилам административного судопроизводства с особенностями, установленными главой 33 КАС РФ.

Правила упрощенного (письменного) производства не применяются при рассмотрении административных дел судами апелляционной и кассационной инстанций.

2. Административное дело может быть рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощенного (письменного) производства при наличии одного из следующих условий:

всеми лицами, участвующими в деле, заявлены ходатайства о рассмотрении административного дела в их отсутствие и их участие при рассмотрении данной категории административных дел не является обязательным;

ходатайство о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства заявлено административным истцом и административный ответчик не возражает против применения такого порядка рассмотрения административного дела;

указанная в административном исковом заявлении общая сумма задолженности по обязательным платежам и санкциям не превышает двадцати тысяч рублей, в частности, в порядке упрощенного (письменного) производства подлежат рассмотрению административные дела о взыскании обязательных платежей и санкций в сумме, не превышающей двадцати тысяч рублей, в случае, если в принятии заявления о вынесении судебного приказа по данным требованиям отказано или судебный приказ отменен (часть 1 статьи 291 КАС РФ);

в судебное заседание не явились все лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте его рассмотрения, явка которых не является обязательной или не признана судом обязательной, или представители этих лиц (часть 7 статьи 150 КАС РФ);

заявлено требование территориального органа федерального органа исполнительной власти по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других органов о взыскании расходов на привод (часть 1 статьи 120 КАС РФ);

при рассмотрении дела об оспаривании нормативного правового акта имеются основания, предусмотренные частью 5 статьи 216 КАС РФ.

Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного (письменного) производства административные дела, указанные в главах 24, 28-311 КАС РФ (часть 2 статьи 291 Кодекса).

3. При рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства лица, участвующие в деле, вправе подавать в суд заявления, возражения, объяснения в письменной форме, другие письменные доказательства и иные документы в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (часть 2 статьи 45 КАС РФ).

4. В случаях наличия оснований для рассмотрения административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства, предусмотренных частью 5 статьи 216, пунктом 2 части 1 статьи 291 КАС РФ, суд (судья) выносит подлежащее направлению лицам, участвующим в деле, определение (определение о принятии административного искового заявления к производству, о подготовке административного дела к судебному разбирательству, о принятии административного искового заявления к производству и подготовке административного дела к судебному разбирательству), которое должно содержать:

сведения о наличии оснований, дающих возможность применения правил упрощенного (письменного) производства по рассматриваемому административному делу;

разъяснение того, что возражения относительно применения порядка упрощенного (письменного) производства представляются в суд в десятидневный срок со дня получения копии определения (часть 2 статьи 292 Кодекса).

Поскольку при наличии названных выше оснований для рассмотрения административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства возражения административного ответчика относительно рассмотрения административного дела в данном порядке являются безусловным препятствием для такого рассмотрения, переход к рассмотрению дела в порядке упрощенного (письменного) производства осуществляется лишь после вынесения указанного выше определения и по истечении срока для представления возражений (части 3, 4 статьи 292 КАС РФ).

Неполучение административным ответчиком поступившей ему копии названного определения по обстоятельствам, зависящим от него, в том числе в связи с отказом от его получения, само по себе не служит препятствием для рассмотрения административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства. В этом случае суд вправе перейти к рассмотрению административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства после получения доказательств отказа административного ответчика от получения соответствующего почтового отправления либо доказательств возвращения данного почтового отправления ввиду истечения срока его хранения (статья 100 КАС РФ, статья 1651 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5. В случаях, указанных в части 1 статьи 120, части 7 статьи 150, пунктах 1, 3 части 1 статьи 291 КАС РФ, суд (судья) на стадии принятия административного искового заявления к производству, стадии подготовки административного дела к судебному разбирательству или на стадии судебного разбирательства по административному делу вправе разрешить вопрос о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства.

При этом возражения лица, участвующего в деле, относительно рассмотрения административного дела в данном порядке не являются безусловным препятствием для такого рассмотрения. Поэтому в определении о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства срок для представления таких возражений не указывается. В таком определении должен быть установлен срок для представления сторонами, прокурором в суд и направления ими друг другу доказательств и возражений относительно предъявленных требований, заключения по делу, а также срок, в течение которого стороны, прокурор вправе представить в суд и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции (части 1, 51 статьи 292 КАС РФ).

6. Как следует из части 7 статьи 150 КАС РФ, неявка в судебное заседание (в том числе в первое судебное заседание по административному делу) всех лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте его проведения, явка которых не является обязательной или не признана судом обязательной, а также их представителей является основанием для рассмотрения административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства.

В связи с этим в определении, направляемом лицам, участвующим в деле, и их представителям вместе с извещением о времени и месте судебного заседания, следует предварительно разъяснять возможность рассмотрения административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства в случае неявки названных лиц в судебное заседание по административному делу (часть 2 статьи 14 КАС РФ).

Переход к рассмотрению административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства на основании части 7 статьи 150 КАС РФ осуществляется судом при соблюдении следующих условий:

рассматриваемое административное дело не относится к категориям дел, не подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного (письменного) производства (часть 2 статьи 291 КАС РФ);

явка не явившихся в судебное заседание лиц не является обязательной в силу закона (не признана судом обязательной);

имеются доказательства надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, и их представителей о времени и месте судебного заседания;

отсутствуют ходатайства об отложении судебного разбирательства, подтвержденные доказательствами, свидетельствующими о наличии уважительных причин неявки в судебное заседание.

Установив, что соответствующее административное дело может быть рассмотрено в порядке упрощенного (письменного) производства, суд разрешает заявленные ходатайства и принимает решение о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства, после чего завершает судебное заседание. Протокол такого судебного заседания должен содержать сведения, указанные в части 4 статьи 205 КАС РФ, в том числе сведения о разрешении судом вопроса о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства.

7. Обратить внимание судов на то, что обстоятельства, свидетельствующие о необходимости отложения судебного разбирательства административного дела, могут указываться в поступивших в суд письменных возражениях лиц, участвующих в деле, их представителей относительно рассмотрения административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства по административным делам, в которых эти возражения не являются безусловным препятствием для рассмотрения дела в таком порядке (часть 1 статьи 120, часть 7 статьи 150, пункты 1, 3 части 1 статьи 291 КАС РФ).

При этом в случае, если сведения об указанных обстоятельствах поступят в суд после перехода к рассмотрению административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства, но до принятия решения, они могут выступать основанием для вынесения определения о рассмотрении административного дела по общим правилам административного судопроизводства с назначением нового судебного заседания по делу. В целях предоставления другой стороне права направить возражения относительно наличия соответствующих оснований для рассмотрения дела по общим правилам административного судопроизводства суд вправе продлить ранее установленный им срок представления документов (статья 942, часть 51 статьи 292 КАС РФ).

8. В случае, когда наряду с представленными в суд доказательствами, документами или возражениями стороной не представлены суду документы, подтверждающие направление копий данных доказательств, документов или возражений другой стороне по административному делу, суд вправе продлить срок направления соответствующих доказательств, документов или возражений, направить их самостоятельно, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также решить вопрос о рассмотрении дела по общим правилам административного судопроизводства (статья 942, часть 51 статьи 292 КАС РФ).

9. Согласно статье 2941 КАС РФ суд по ходатайству заинтересованного лица выносит определение об отмене решения суда, принятого им в порядке упрощенного (письменного) производства, и о возобновлении рассмотрения административного дела по общим правилам административного судопроизводства, если после принятия решения поступят возражения относительно применения порядка упрощенного (письменного) производства лица, имеющего право на заявление таких возражений, или новые доказательства по административному делу (в том числе доказательства, свидетельствующие о наличии уважительных причин неявки в судебное заседание, в котором разрешен вопрос о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного (письменного) производства), направленные в установленный законом срок, либо если в течение двух месяцев после принятия решения в суд поступит заявление лица, не привлеченного к участию в деле, свидетельствующее о наличии оснований для отмены решения суда, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 310 КАС РФ.

При этом судебное решение, принятое в порядке упрощенного (письменного) производства, отменяется принявшим его судом лишь в случаях, если поступившие после принятия решения возражения относительно применения порядка упрощенного (письменного) производства подтверждают наличие соответствующих оснований для рассмотрения дела по общим правилам административного судопроизводства; указанное выше заявление подано лицом, не привлеченным к участию в административном деле, о правах и об обязанностях которого принято решение; поступившие после принятия решения новые доказательства признаны судом имеющими существенное значение для рассмотрения и разрешения данного административного дела (часть 7 статьи 292, статья 2941, пункт 4 части 1 статьи 310 Кодекса).

Для разрешения вопроса об отмене принятого в порядке упрощенного (письменного) производства решения при необходимости не исключается проведение судебного заседания с извещением лиц, участвующих в деле, их представителей о времени и месте его проведения. В случае отсутствия такой необходимости это решение может быть отменено определением соответствующего суда, вынесенным без проведения судебного заседания и получения дополнительных объяснений (возражений) лиц, участвующих в деле. Определение об отмене решения принявшим его судом выносится в срок, не превышающий десяти дней со дня поступления возражений (заявления или доказательств) в суд (часть 4 статьи 2, часть 6 статьи 292 КАС РФ).

В случае одновременного поступления указанных выше возражений, заявления или новых доказательств и апелляционной жалобы (представления) на решение, принятое в порядке, предусмотренном главой 33 КАС РФ, суд первой инстанции вправе отменить данное решение при наличии соответствующих оснований. В этом случае апелляционная жалоба (представление) на отмененное решение возвращается (статья 129 КАС РФ). Вместе с тем, если апелляционная жалоба (представление) принята к производству суда апелляционной инстанции, такое решение не может быть отменено по правилам статьи 2941 КАС РФ. Представленные возражения, заявление, доказательства приобщаются в таком случае к материалам административного дела.

10. Определение суда об отмене решения, принятого им в порядке упрощенного (письменного) производства, и о возобновлении рассмотрения административного дела или об отказе в этом не подлежит обжалованию отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение административного дела (статья 202 КАС РФ).

11. Судам следует иметь в виду, что определение о рассмотрении дела по общим правилам административного судопроизводства может быть вынесено при наличии оснований, указанных в части 7 статьи 292 КАС РФ, в частности, в следующих случаях:

для правильного разрешения административного дела необходимо истребовать доказательства;

невозможно осуществить обмен доказательствами между сторонами в сроки, предусмотренные частью 51 статьи 292 КАС РФ, даже после их продления судом (например, в случае представления в суд обоснованного заявления стороны о невозможности получения ею почтовой корреспонденции в соответствующие сроки);

необходимо привлечь к участию в деле заинтересованных лиц;

сторонами выражены намерения к заключению соглашения о примирении (статьи 942, 1371, часть 51, пункт 2 части 7 статьи 292 КАС РФ).

Для рассмотрения в порядке упрощенного (письменного) производства административного иска о взыскании обязательных платежей и санкций на сумму, не превышающую двадцати тысяч рублей, не являются безусловными препятствиями такие обстоятельства, как пропуск срока обращения в суд с административным иском при наличии заявления о восстановлении данного срока, представление административным ответчиком возражений относительно рассмотрения административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства. При этом, если в представленных в суд возражениях содержатся достоверные сведения об иных обстоятельствах, препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного (письменного) производства, суд переходит к рассмотрению дела по общим правилам административного судопроизводства (например, в случаях, когда возникает необходимость в допросе свидетеля или доказательством по делу являются документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну).

12. Принимая во внимание отсутствие устного судебного разбирательства при рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства, а также необходимость обеспечения права административного ответчика на защиту от предъявленных требований в случаях изменения административным истцом при рассмотрении дела в порядке упрощенного (письменного) производства основания или предмета административного иска, увеличения им размера заявленных требований, суд вправе, руководствуясь частью 51 статьи 292 КАС РФ, установить новые сроки для представления доказательств, возражений, документов при условии, что размер измененных требований не превышает двадцати тысяч рублей, или вынести определение о рассмотрении административного дела по общим правилам административного судопроизводства.

13. После перехода к рассмотрению административного дела по общим правилам административного судопроизводства, а также после вынесения определения о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства течение соответствующего срока рассмотрения и разрешения административного дела начинается сначала (часть 4 статьи 2, часть 4 статьи 141 КАС РФ).

14. Решение по административному делу, рассмотренному в порядке упрощенного (письменного) производства, принимается судом в срок, не превышающий десяти дней со дня истечения сроков, указанных в части 51 статьи 292 КАС РФ, в любой из дней в пределах данного срока. При этом лица, участвующие в деле, не извещаются о времени и месте принятия данного решения. Такое решение может быть выполнено в форме электронного документа (часть 11 статьи 16 КАС РФ). Копия указанного решения направляется судом не позднее следующего рабочего дня после дня принятия решения (часть 6 статьи 292, часть 2 статьи 293 Кодекса).

Дополнительное решение по административному делу, рассмотренному в порядке упрощенного (письменного) производства, принимается по правилам, предусмотренным статьей 183 КАС РФ. Разъяснение решения осуществляется по правилам, предусмотренным статьей 185 КАС РФ.

Вместе с тем заявление о возмещении судебных расходов, понесенных в связи с рассмотрением соответствующего дела, поданное в суд первой инстанции после его разрешения, может быть рассмотрено в порядке, установленном главой 33 КАС РФ, при наличии оснований, предусмотренных частью 7 статьи 150, частью 1 статьи 291 КАС РФ. Не исключается также при необходимости рассмотрение такого заявления в судебном заседании с извещением о времени и месте его проведения лиц, участвующих в деле (статья 1141 КАС РФ).

15. При производстве по кассационным жалобам, представлениям на вынесенные в порядке упрощенного (письменного) производства судебные решения и определения применяются положения статьи 3271 КАС РФ.

16. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащими применению пункты 41, 69 - 72, 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2016 года N 36 "О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации".

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов