Пленум Верховного суда разъяснил наказание за подделку документов

"Российская газета" публикует два решения пленума Верховного суда. Оба документа важны не только для судей, которые слушают подобные дела, но и для рядовых граждан.

Первое разъяснение Пленума касается сразу нескольких статей Уголовного кодекса. Верховный суд рассказал, как наказывать за использование липовых больничных, поддельных паспортов и справок. Детально растолковал, в каких случаях наказание грозит водителям. Но одновременно разрешил признавать некоторые преступления, связанные с подделкой документов, малозначительными.

Второй опубликованный "РГ" документ растолковывает правила рассмотрения в упрощенном порядке административных дел, где речь идет о споре граждан с государственными инстанциями.

Пленум о поддельных документах разъясняет, что под официальными понимаются любые документы (как бумажные, так и электронные), которые удостоверяют "юридически значимые факты". В нашем законодательстве есть уголовная статья 324 - "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград".

Пленум сказал - к документам надо относить только официальные бумаги, "способные повлечь юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения обязанностей или освобождения от них". Например, по этой статье накажут за покупку в интернете листка нетрудоспособности, если по нему выплатили деньги.

К таким же бумагам относится и заключение об отсутствии противопоказаний к управлению машиной, чтобы сдать экзамен и получить права.

Другая статья - 325 УК наказывает за похищение "важного личного документа". Пленум к таким документам относит не только паспорт, но и вид на жительство, военный билет, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана труда, аттестат или диплом об образовании, свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства.

Верховный суд сказал, что этот перечень не считается закрытым. "Решая вопрос о признании официального документа важным личным, суд должен учитывать характер удостоверяемого этим документом факта, последствия для гражданина, связанные с его похищением, и другие обстоятельства", - объясняет ВС.

Пленум также подчеркивает, что для уголовной ответственности к предмету преступлений по статьям 324 и 325 УК относятся только подлинные официальные документы и их дубликаты, подлинные госнаграды Российской Федерации, РСФСР и СССР, штампы, печати, акцизные марки.

Разъясняет пленум и правила квалификации преступлений по статье 327 УК - "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Пленум относит к подложным документам любые поддельные бумаги, удостоверяющие юридически значимые факты, за исключением поддельных паспортов и удостоверений.

Например, это гражданско-правовой договор, диагностическая карта транспортного средства, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. За использование таких фальшивок накажут штрафом до 80 000 рублей.

Отдельный момент пленума - похищение наград. Суд подчеркивает, что "приобрести" документы или госнаграды можно, купив их, получив бесплатно или просто украв. Ответственность во всех этих случаях будет по статье 324 УК.

По поводу подделки автомобильных номеров пленум объясняет, что под "подделкой" можно понимать не только изготовление заведомо подложных знаков, но и любую правку уже существующего номера. Накажут тех, кто подкрашивает, подчищает цифры на номерном знаке своего автомобиля или меняет его другим способом, чтобы "визуально регистрационный знак выглядел иначе".

Если подделка использовалась не один раз, то сроки давности за такое преступление считать с момента последнего использования подделки. Например, если человек при устройстве на работу принес поддельный диплом, то срок давности считается со дня, когда он закончил трудиться в организации.

Пленум относит к подложным документам любые поддельные бумаги, удостоверяющие важные акты

Второй документ в "РГ" - это постановление, разъясняющее правила рассмотрения в упрощенном порядке административных дел, где речь идет о споре граждан с государственными инстанциями. Например, когда гражданин оспаривает начисленные налоги или пени. Такая процедура придумана, чтобы разгрузить суды. Но как сказал Верховный суд, упрощенный порядок не может быть применен при рассмотрении административных дел судами апелляционной и кассационной инстанций.

Подчеркнем, что упрощенное производство - это специальный порядок рассмотрения административных дел без судебного заседания и ведения протокола. Там в отличие от приказного производства не предполагается наличие спора. В упрощенном порядке могут быть рассмотрены административные иски, где долг не превышает 20 тысяч рублей.