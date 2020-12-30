В целях обеспечения единообразного применения судами законодательства об ответственности за преступления, предусмотренные статьями 324, 325, 3251, 326, 327, 3271 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в связи с вопросами, возникающими у судов, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что под официальными документами, предоставляющими права или освобождающими от обязанностей, в статье 324 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее также - УК РФ) и официальными документами в части 1 статьи 325 УК РФ понимаются такие документы, в том числе электронные документы, которые создаются, выдаются либо заверяются в установленном законом или иным нормативным актом порядке федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления либо уполномоченными организациями или лицами (образовательными, медицинскими и иными организациями независимо от формы собственности, должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и некоммерческих организациях, экзаменационными, врачебными и иными комиссиями, нотариусами и пр.) и удостоверяют юридически значимые факты.

При этом к предмету преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ, следует относить только официальные документы, способные повлечь юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения обязанностей или освобождения от них, изменения объема прав и обязанностей (например, листок нетрудоспособности является основанием для назначения и выплаты работнику пособия по временной нетрудоспособности, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами предоставляет лицу право сдачи экзамена и получения водительского удостоверения).

2. Важными личными документами для целей части 2 статьи 325 УК РФ могут быть признаны, помимо паспорта гражданина (в том числе заграничного, дипломатического или служебного паспорта), такие официальные документы, как вид на жительство, военный билет, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана труда, свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, аттестат или диплом об образовании, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и другие принадлежащие гражданину документы, наделяющие его определенным правовым статусом и рассчитанные, как правило, на их многократное и (или) длительное использование.

Решая вопрос о признании официального документа важным личным, суд должен принимать во внимание характер удостоверяемого этим документом факта, последствия для гражданина, связанные с его похищением, и другие обстоятельства.

3. Судам необходимо учитывать, что к предмету преступлений, предусмотренных статьями 324 и 325 УК РФ, относятся только подлинные официальные документы, в том числе их дубликаты, а также подлинные государственные награды Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампы, печати, акцизные марки, специальные марки или знаки соответствия, защищенные от подделок.

4. Предметом незаконных действий, предусмотренных частями 1-4 статьи 327 УК РФ, являются поддельные паспорт гражданина, а также удостоверение и иные официальные документы, относящиеся к предоставляющим права или освобождающим от обязанностей. При этом для целей части 2 статьи 327 УК РФ таким удостоверением может быть признан документ, предназначенный для подтверждения личности, должности (статуса) лица, прав и полномочий, предоставленных лицу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (например, служебное удостоверение сотрудника правоохранительного органа, предоставляющее право на хранение и ношение огнестрельного оружия и специальных средств).

Вместе с тем по смыслу части 5 статьи 327 УК РФ к заведомо подложным документам относятся любые поддельные документы, удостоверяющие юридически значимые факты, за исключением поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей (например, подложные гражданско-правовой договор, диагностическая карта транспортного средства).

5. В статье 324 УК РФ под незаконным приобретением официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР следует понимать действия лица, совершенные им в нарушение установленного порядка выдачи, хранения и иного обращения с такими предметами, в результате которых они поступают во владение этого лица, в том числе их покупку или незаконное получение на безвозмездной основе от других лиц.

Похищение государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР является одним из способов их незаконного приобретения и квалифицируется по статье 324 УК РФ. В тех случаях, когда наряду с наградами виновное лицо похищает иные предметы, являющиеся чужим имуществом, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 324 и соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации об уголовной ответственности за преступления против собственности.

Под незаконным сбытом предметов, указанных в статье 324 УК РФ, понимаются нарушающие установленный порядок действия лица по передаче этих предметов другим лицам возмездно или безвозмездно.

6. Судам следует иметь в виду, что ответственность за похищение у гражданина такого официального документа, как паспорт или другой важный личный документ, установлена специальной нормой - частью 2 статьи 325 УК РФ. В связи с этим похищение, а равно уничтожение, повреждение или сокрытие паспорта или другого важного личного документа не могут квалифицироваться по части 1 статьи 325 УК РФ.

7. В статье 326 УК РФ подделкой государственного регистрационного знака признается изготовление такого знака в нарушение установленного законодательством о техническом регулировании порядка либо внесение в изготовленный в установленном порядке знак изменений, искажающих нанесенные на него символы (например, путем выдавливания, механического удаления символа (символов), подчистки, подкраски) и допускающих иное прочтение государственного регистрационного знака.

К использованию заведомо подложного государственного регистрационного знака относятся, в частности, установка на транспортном средстве в целях совершения преступления либо облегчения совершения или сокрытия преступления государственного регистрационного знака, изготовленного в установленном порядке, но отличного от внесенного в регистрационные документы данного транспортного средства (например, выданного на другое транспортное средство), управление в этих же целях транспортным средством с установленным на нем таким государственным регистрационным знаком.

8. Подделкой официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, и подделкой паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в частях 1 и 2 статьи 327 УК РФ соответственно признаются как незаконное изменение отдельных частей такого подлинного официального документа путем подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающее его действительное содержание, так и изготовление нового официального документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа. Указанные в статье 327 УК РФ документы признаются поддельными (в том числе подложными), если установлено наличие в них перечисленных признаков.

9. Признавая лицо виновным в использовании заведомо поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей (часть 3 статьи 327 УК РФ), суд должен установить, какие именно права мог предоставить этому лицу или иным лицам или фактически предоставил данный поддельный документ либо от каких обязанностей мог освободить или освободил (например, предъявление поддельного диплома об образовании, медицинской книжки для трудоустройства, предъявление поддельного водительского удостоверения инспектору дорожно-патрульной службы для подтверждения права управления транспортным средством и освобождения от административной ответственности).

10. В частях 3 и 5 статьи 327 УК РФ под использованием заведомо поддельного (подложного) документа понимается его представление (а в случае электронного документа - в том числе посредством применения информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет") по собственной инициативе или по требованию уполномоченных лиц и органов в соответствующее учреждение либо должностному лицу, иным уполномоченным лицам в качестве подлинного в целях получения (подтверждения) права, а равно освобождения от обязанности.

Использование лицом своего подлинного документа, являющегося недействительным (например, с истекшим сроком действия), либо подлинного документа, принадлежащего другому лицу, или предъявление вместо надлежащего документа схожего с ним подлинного документа не образует состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ.

11. Использование заведомо поддельного (подложного) документа, указанного в частях 3 и 5 статьи 327 УК РФ, квалифицируется как оконченное преступление с момента его представления с целью получения прав или освобождения от обязанностей независимо от достижения данной цели. Если представленный лицом с указанной целью заведомо поддельный (подложный) документ и в дальнейшем использовался для получения прав или освобождения от обязанностей в течение определенного периода (например, при трудоустройстве и в период последующей работы в организации), то предусмотренные статьей 78 УК РФ сроки давности уголовного преследования за такое преступление следует исчислять с момента фактического прекращения использования поддельного (подложного) документа, в том числе в результате пресечения деяния.

12. В случаях, когда лицо, подделавшее в целях использования паспорт гражданина, удостоверение или иной официальный документ, предоставляющий права или освобождающий от обязанностей, а также штампы, печати или бланки, затем осуществляет их хранение, перевозку в целях использования либо использование, содеянное им охватывается составом преступления, предусмотренного частями 1 или 2 статьи 327 УК РФ, и дополнительной квалификации по части 3 статьи 327 УК РФ не требует.

Если лицо, виновное в подделке паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях изготовления таких документов приобрело, хранило, перевозило изготовленные иным лицом заведомо поддельные штампы, печати или бланки либо использовало их для подделки таких документов, то указанные действия образуют совокупность преступлений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 327 и частью 3 статьи 327 УК РФ.

13. Совершение лицом другого преступления (например, мошенничества, контрабанды, незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации) с использованием подделанных им самим паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, а также штампов, печатей или бланков квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 1 или 2 статьи 327 УК РФ.

Вместе с тем не требуют самостоятельной правовой оценки по части 3 или части 5 статьи 327 УК РФ действия лица в случаях, когда оно использует для совершения преступления заведомо поддельные документы, штампы, печати или бланки, изготовленные другим лицом, и их использование охватывается способом совершаемого преступления (при хищении денежных средств путем представления заемщиком поддельного документа банку или иному кредитору - статья 1591 УК РФ; хищении денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных выплат путем представления поддельного документа в соответствующие органы, принимающие решение об этих выплатах, - статья 1592 УК РФ; незаконном перемещении через таможенную границу денежных средств, денежных инструментов, алкогольной продукции, табачных изделий, совершенном с использованием поддельных документа, печати, - статьи 2001, 2002 УК РФ; незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации с предъявлением поддельного документа - статья 322 УК РФ; и др.). При этом приобретение, хранение, перевозка в целях использования для совершения преступления заведомо поддельных документов, штампов, печатей или бланков, изготовленных другим лицом, должны дополнительно квалифицироваться по части 3 статьи 327 УК РФ.

14. Подделка лицом паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков, а равно использование изготовленных другим лицом таких заведомо поддельных документа, штампов, печатей или бланков, их хранение, перевозка, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (например, когда подделка и предъявление поддельного документа используются с целью незаконного получения доступа в жилище или хранилище для совершения кражи), квалифицируются по части 4 статьи 327 УК РФ.

15. Для правильной квалификации деяний, предусмотренных статьей 3271 УК РФ, судам необходимо учитывать, что объективная сторона преступлений, предусмотренных частями 1, 3 и 5 данной статьи, состоит в изготовлении в целях сбыта или в сбыте поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок, а объективная сторона преступлений, предусмотренных ее частями 2, 4 и 6, - в использовании таких предметов.

При этом по части 4 или 6 статьи 3271 УК РФ могут квалифицироваться действия лиц, которые использовали (путем размещения, наклеивания) заведомо поддельные акцизные марки либо федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции, а заведомо поддельные специальные (акцизные) марки - для маркировки табачных изделий.

16. Обратить внимание судов на то, что деяния, предусмотренные статьями 324, 325, 3251, 326, 327, 3271 УК РФ, относятся к преступлениям с умышленной формой вины. В связи с этим при решении вопроса о наличии в действиях лица состава таких преступлений, как, например, приобретение, хранение, перевозка, сбыт, использование поддельных официальных документов, штампов, печатей, бланков, сбыт поддельных государственных наград, сбыт или использование поддельных акцизных марок, специальных марок, знаков соответствия, защищенных от подделок, суду необходимо устанавливать, что поддельность указанных предметов охватывалась умыслом этого лица.

17. В части 1 статьи 325, статьях 3251, 326, частях 1-4 статьи 327 и статье 3271 УКРФ в качестве обязательного признака состава преступления предусмотрено совершение деяния с определенными целью или мотивом. С учетом этого отсутствие, например, при изготовлении поддельных официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, государственных наград, штампов, печатей, бланков цели их использования, а при изготовлении поддельных акцизных марок, специальных марок, знаков соответствия, защищенных от подделок, - цели сбыта исключает уголовную ответственность лица по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

18. При правовой оценке действий лица, допустившего нарушения в сферах обращения официальных и иных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, акцизных марок, специальных марок, знаков соответствия, государственного учета транспортных средств, судам необходимо исходить из всей совокупности фактических обстоятельств конкретного дела, а также учитывать положения части 2 статьи 14 УК РФ о том, что не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

При решении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, следует принимать во внимание, в частности, количественные и качественные характеристики предмета преступления, мотив и цель, которыми руководствовался обвиняемый (подсудимый), обстоятельства, способствовавшие совершению деяния, и др.

19. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 324-3271 УК РФ, выявлять обстоятельства, способствовавшие их совершению, нарушению прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного расследования или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, и в соответствии с частью 4 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации выносить частные определения (постановления), обращая внимание соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер для их устранения.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов