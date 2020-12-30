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30.12.2020 17:04
Рубрика: В мире

Конституционный суд Украины: Зеленский превысил свои полномочия

Текст: Александр Гусаров

Украинский Конституционный суд заявил, что президент страны Владимир Зеленский вышел за рамки своих полномочий. Как сообщает РИА Новости, такой вывод высшая судебная инстанция сделала, изучив подписанный Зеленским указ об отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности на два месяца.

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Напомним, что это произошло накануне из-за подозрений в адрес Тупицкого в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.

"С конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий", - отмечается в комментарии на сайте суда.

Также в КС указали на тот факт, что назначение судьи президентом Украины не дает последнему полномочий отстранять служителей Фемиды от осуществления правосудия. В Конституционном суде Украины считают, что Тупицкий должен продолжать работать.

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