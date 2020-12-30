Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 декабря 2020 года № 926 "О продлении режима "Повышенная готовность" и о внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края"

В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., постановлением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 марта 2020 г. № 6 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах", предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 30 декабря 2020 г. № 23-00-08/5-23890-2020, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 31 декабря 2020 г. до 0 часов 00 минут 13 января 2021 г. режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "до 0 часов 00 минут 31 декабря 2020 г." заменить словами "до 0 часов 00 минут 13 января 2021 г.";

2) в подпункте 1 пункта 2:

абзац "проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе детских новогодних утренников, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 10 % от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных бассейнов; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; проведения 1 сентября торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, организованных по классам (группам) или параллелям (курсам) на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания родителями (законными представителями); иных мероприятий на открытом воздухе при условии предварительного согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;" изложить в следующей редакции:

"проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе детских новогодних утренников, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 10 % от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных бассейнов; кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 15 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; проведения 1 сентября торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, организованных по классам (группам) или параллелям (курсам) на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания родителями (законными представителями); иных мероприятий на открытом воздухе при условии предварительного согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

абзац "деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной торговли, расположенных в таких торговых центрах и комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в таких торговых центрах и комплексах, при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного (уличного) входа в такой объект;" изложить в следующей редакции:

"деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной торговли, расположенных в таких торговых центрах и комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в таких торговых центрах и комплексах, при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного (уличного) входа в такой объект; деятельности кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 15 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

3) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обязать проживающих (находящихся) на территории Краснодарского края лиц старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, соблюдать во время действия режима "Повышенная готовность" (в том числе в период с 21 июля 2020 г. до 0 часов 00 минут 3 августа 2020 г., с 3 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 17 августа 2020 г., с 17 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 21 августа 2020 г., с 21 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 3 сентября 2020 г., с 3 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 11 сентября 2020 г., с 11 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 18 сентября 2020 г., с 18 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 2 октября 2020 г., со 2 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 16 октября 2020 г., с 16 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 23 октября 2020 г., с 23 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 31 октября 2020 г., с 31 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 7 ноября 2020 г., с 7 ноября 2020 г. до 0 часов 00 минут 15 ноября 2020 г., с 15 ноября 2020 г. до 0 часов 00 минут 23 ноября 2020 г., с 23 ноября 2020 г. до 0 часов 00 минут 1 декабря 2020 г., с 1 декабря 2020 г. до 0 часов 00 минут 15 декабря 2020 г., с 15 декабря 2020 г. до 0 часов 00 минут 23 декабря 2020 г., с 23 декабря 2020 г. до 0 часов 00 минут 31 декабря 2020 г., с 31 декабря 2020 г. до 0 часов 00 минут 13 января 2021 г.) режим самоизоляции, за исключением случаев, связанных с передвижением в границах одного муниципального образования (муниципального района, городского округа) с целью:".

3. Внести в пункт 5 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 апреля 2020 г. № 216 "Об утверждении перечня органов исполнительной власти Краснодарского края и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" изменение, заменив слова "и применяется до 31 декабря 2020 года включительно" словами "и применяется на период действия части 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

4. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А. А.

6. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 31 декабря 2020 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







