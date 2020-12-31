На Кубани вновь открылись кинотеатры

В Краснодарском крае с 31 декабря открылись кинотеатры. Работать они будут с ограничениями.

Как сообщалось ранее, региональный Роспотребнадзор разрешил работу кинотеатров на Кубани. В ведомстве заявили, что развлекательные заведения могут открыться при условии загрузки зала не более 15 процентов от его вместимости.

В свою очередь губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что такая мера поможет организовать потоки граждан в праздничные дни. Его слова приводят на сайте администрации Краснодарского края.

- Впереди почти две недели каникул, людям нужно будет куда-то пойти, поехать. Если мы ситуацию оставим такой, они сами найдут куда поехать и ситуация будет вообще неконтролируемой, - заявил он.

В свою очередь, режим повышенной готовности действует в Краснодарском крае до 13 января.